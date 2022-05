ASSE : Interdits à Auxerre, les supporters de Sainté se mobilisent

Publié par ALEXIS le 25 mai 2022 à 15:30

Les supporters de l’ ASSE sont interdits d’accès au stade l’Abbé Deschamps, mais ils veulent braver l’arrêté du préfet de l'Yonne pour se rendre à Auxerre.

AJ Auxerre-ASSE : Les supporters de Saint-Etienne absents ?

Via un arrêté préfectoral, l’autorité de l'Yonne a interdit les supporters de l’ ASSE de se déplacer au stade l'Abbé Deschamps lors du match aller des barrages contre l’AJ Auxerre, jeudi à 19h. « Il est interdit, le jeudi 26 mai entre 16 heures et 24 heures, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de Saint-Étienne, ou se comportant comme tel, d’accéder au stade de l’Abbé-Deschamps et de circuler ou stationner sur la voie publique, aux abords du stade », indique la décision, rapportée par France Bleu.

En effet, le préfet de l’Yonne a décidé de fermer le parcage visiteurs. « La tribune visiteurs du stade de l’Abbé-Deschamps n’est pas accessible aux supporters de l’AS Saint-Étienne », précise l’arrêté. Un énorme coup dur pour l'équipe de Pascal Dupraz, qui sera privée de son bouillant public lors de la première manche des barrages cruciaux.

Réaction de l'Association de défense des supporters stéphanois

Frustrés par cette décision, les supporters de l’ ASSE, plus précisément l'Association de Défense des Supporters stéphanois (AD2S), a réagi via les réseaux sociaux. « Nous avons décidé d'attaquer l'arrêté du Préfet de l'Yonne interdisant la présence des supporters stéphanois à l'Abbé Deschamps, jeudi, pour AJA - ASSE. Nous vous tiendrons informés d'une éventuelle audience avant le match. M. le Préfet ainsi que la DNLH ont refusé tout dialogue malgré nos sollicitations en ce sens, dès dimanche. Nous avions adressé un courrier au Préfet de l'Yonne, afin d'organiser en collaboration un déplacement sécurisé. Preuve du mépris envers les supporters, il est resté sans réponse », a communiqué l’AD2S.

L’AD2S apprend que les associations de supporters de l’AS Saint-Étienne ont appelé au « rassemblement sur la Place des Cordeliers d'Auxerre ». Selon Peuple Vert, « cette place étant en dehors du périmètre de l'arrêté (voir ci-dessous), il est parfaitement légal et tout le monde peut s'y rendre librement ». L’association des fans de l’ ASSE indique qu’elle « reste entièrement motivée à faire valoir, où que ce soit, les droits des supporters stéphanois, et espère que le tribunal administratif de Dijon rappellera le Préfet de l'Yonne à la raison ».