PSG Mercato : Milan, l’annonce officielle de Franck Kessié

Publié par Ange A. le 26 mai 2022 à 05:06

PSG Mercato : Vieille cible de Leonardo, Franck Kessié s’est prononcé sur son avenir au moment où son contrat expire au Milan.

PSG Mercato : La décision finale de Franck Kessié dévoilée

Leonardo espérait à nouveau recruter de grands noms du football gratuitement cet été. Le désormais ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain disposait déjà notamment d’une short-list pour renforcer le milieu du PSG sans débourser le moindre frais de transfert. En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba était pisté le technicien brésilien. Idem pour Franck Kessié dont la prolongation de son contrat semblait encore possible avec l’AC Milan selon certaines sources italiennes. Interrogé par Canal Plus Sport, le milieu milanais a coupé court au sujet de son avenir. Lequel va s’écrire loin de la Lombardie.

« Il me reste un mois de contrat, mais la prolongation est impossible. Je suis venu pour un projet de cinq ans, on est revenu en Ligue des Champions et on a remporté le Scudetto. Je pense que c’est la meilleure façon de partir », a expliqué l’international ivoirien.

La prochaine destination de Kessié déjà connue

Sur le départ à l’AC Milan, Franck Kessié s’apprête à découvrir un nouveau championnat. Mais ce ne sera pas la Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Aux dernières nouvelles, le PSG serait déjà largué dans ce dossier comme dans celui Pogba dont le retour à la Juventus serait en bonne voie. Sauf revirement, le milieu de 25 ans devrait s’engager librement avec le FC Barcelone. Le Barça a besoin de fraîcheur au milieu au moment où Sergio Busquets fêtera ses 34 ans en juillet. Le champion du monde espagnol pourrait même quitter la Catalogne en 2023 si jamais son contrat n’est pas prolongé.

De même, la signature de Kessié permettrait d’anticiper un éventuel départ de Frenkie de Jong. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2026, le milieu néerlandais pourrait quitter le FC Barcelone cet été. Sport révélait d’ailleurs que son nom figurerait sur la liste des ventes comme ceux de son compatriote Memphis Depay, Martin Braithwaite, Clément Lenglet et Riqui Puig. L’ancien de l’Ajax Amsterdam serait convoité par le Paris Saint-Germain. Son nom est également associé à Manchester United où il pourrait retrouver Erik ten Hag, le nouveau coach des Red Devils. Les prochains jours permettront d’en savoir davantage sur le nouveau club de Kessié.