ASSE Mercato : Avant l'AJ Auxerre, une annonce tombe à Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 27 mai 2022 à 10:39

ASSE Mercato : Loïc Perrin a brièvement évoqué le mercato avant le match décisif face à l'AJ Auxerre et connaître le sort de Saint-Etienne.

ASSE Mercato : Rien n'est décidé pour les joueurs en fin de contrat

L’ ASSE a fait un premier vers le maintien en Ligue 1, grâce au nul contre l’AJ Auxerre (1-1), lors du match aller des barrages disputés au stade l’Abbé Deschamps. Avant le match décisif de dimanche à 19h à Geoffroy-Guichard, le coordinateur sportif de l’AS Saint-Étienne a évoqué la situation des joueurs en fin de contrat et ceux qui sont prêtés au club ligérien pour l'exercice 2021-2022.

L’heure n’est pas encore aux négociations pour de potentielles prolongations. Le club étant concentré sur le match crucial de la saison. « Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, les joueurs qui sont prêtés aussi, qui nous on rejoint en ce mercato et qui vont sûrement rejoindre leur club. Il n'y a rien encore de décidé… », a fait savoir Loïc Perrin (36 ans), interrogé par beIN Sports.

Après avoir reconnu que le cas de « tous ces joueurs-là est compliqué », le dirigeant de l’ ASSE a loué leur état d’esprit, dans la lutte pour le maintien dans l’élite. « Ce qui est intéressant, c'est que je les sens vraiment déterminés à sauver l’AS Saint-Étienne, avant de penser à leur cas personnel et ça c'est l'essentiel », a apprécié l'emblématique capitaine stéphanois.

ASSE Mercato : Qui sont les joueurs concernés par une fin de contrat ?

L' ASSE compte plus d'une dizaine de joueurs en fin de contrat et sur le départ. Il y a parmi eux des joueurs importants : le capitaine stéphanois, Wahbi Khazri (31 ans), le buteur historique des Verts, Romain Hamouma (35 ans), Timothée Kolodziejczak (30 ans) ou encore le meneur de jeu Ryad Boudebouz (32 ans). Les joueurs prêtés à l'équipe de Pascal Dupraz (Paul Bernardoni, Sada Thioub, Falaye Sacko et Enzo Crivelli) et ceux recrutés en renforts pour six mois, lors du mercato d'hiver (Eliaquim Mangala et Bakari Sako) sont également concernés.