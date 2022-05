ASSE Mercato : La décision du club est tombée pour Wahbi Khazri !

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2022 à 18:40

ASSE Mercato : Libre en juin, Wahbi Khazri envisageait de rester en cas de maintien. Aux dernières nouvelles, l’ AS Saint-Étienne a tranché pour son avenir.

ASSE Mercato : Les Verts préparent un énorme coup de balai

Débarqué en juillet 2018 en provenance de Sunderland pour 7 millions d’euros, Wahbi Khazri va disputer son dernier match sous les couleurs de l’AS Saint-Étienne ce samedi, à 21h, contre le FC Nantes. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, l’attaquant de 31 ans ne devrait pas faire partie de l’effectif des Verts la saison prochaine. En effet, si les premières rumeurs évoquaient une prolongation en cas de maintien de l’AS Saint-Étienne, la tendance aurait désormais changé concernant l’avenir de l’international tunisien.

Ce samedi, le quotidien L’Équipe a fait le point sur le collectif Stéphanois et assure que les dirigeants du club ligérien auraient prévu de se débarrasser de la moitié de l’actuel groupe de Pascal Dupraz, soit un total de 14 joueurs sur 29. Arrivés dans le cadre d’un prêt, Paul Bernardoni, Enzo Crivelli, Falaye Sacko et Sada Thioub devraient ainsi retourner dans leurs clubs respectifs. Et la dizaine de joueurs en fin de contrat ne devrait également pas être retenue.

Alors qu’Arnaud Nordin s’est déjà mis d’accord avec Montpellier, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Eliaquim Mangala, Romain Hamouma, Timothée Kolodziejzak, Bilal Benkhedim, Assane Dioussé, Bakary Sako et Miguel Trauco devraient faire leurs valises pour quitter le Forez. Khazri devrait donc mettre à profit le prochain mercato estival pour se trouver un nouveau point de chute. Mais cela ne devrait pas être compliqué pour l’ancien attaquant du Stade Rennais.

ASSE Mercato : Quel avenir pour Wahbi Khazri après Sainté ?

À en croire plusieurs sources locales et étrangères, Wahbi Khazri aurait la côte en Turquie. Selon les informations du média turc Star Spor, le capitaine de l’AS Saint-Étienne serait notamment dans les plans de Fenerbahçe, mais également d’Istanbul Basaksehir. Les dirigeants de Fenerbahçe aimeraient voir l’Aigle de Carthage associé à Mesut Ozil en attaque la saison prochaine.

Affaire à suivre donc…