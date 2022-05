PSG Mercato : Mbappé, l’État confirme les montants très élevés !

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2022 à 23:05

PSG Mercato : Le gouvernement français a fait le point sur les chiffres de la prolongation historique de Kylian Mbappé en faveur du Paris SG.

PSG Mercato : Amélie Oudéa-Castéra salue le choix de Mbappé

Depuis l’annonce officielle de la signature du nouveau contrat de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain, plusieurs voix s’élèvent pour dénoncer une opération qui déséquilibre totalement le marché des transferts. Si le club de la capitale avait signé un chèque de 180 millions d’euros à l’AS Monaco pour s’attacher les services de l’attaquant français en août 2017, Nasser Al-Khelaïfi et les siens auraient également fait sauter la banque pour l’empêcher de rejoindre gratuitement le Real Madrid cet été.

Le tabloïd britannique The Athletic a évoqué un salaire de 100 millions d’euros et une prime à la signature de 300 millions d’euros, d’autres sources mesurées annoncent plutôt une rémunération annuelle de 50 millions d’euros et une prime de fidélité de 100 millions d’euros. Alors que les spéculations continuent sur les chiffres de cette opération, la ministre des Sports s’est prononcée elle-même sur le sujet. Et Amélie Oudéa-Castéra a confirmé que la prolongation de trois ans supplémentaires de l’international tricolore de 23 ans a effectivement coûté très cher au PSG. Toutefois, la collaboratrice du président Emmanuel Macron, a préféré mettre en exergue l’importance l’implication du joueur dans la vie sociale des quartiers.

« Les montants sont très élevés, mais ça récompense un immense talent, un travail de tous les instants. C’est un immense travailleur, le sport a aussi ses grandes stars comme l’a l’entrepreneuriat. Ce n’est pas sale ni moche, surtout qu’il donne beaucoup, j’insiste, pour les quartiers. Il fait beaucoup de choses pour cette redistribution sociale importante. Kylian fait parler ses valeurs, il est très engagé », a expliqué Amélie Oudéa-Castéra, qui n’a pas manqué de dire qu’elle aimerait voir le numéro 7 parisien disputer les prochains JO qui se dérouleront en France.

PSG Mercato : La ministre des Sports veut voir Mbappé aux JO 2024

Lors de son récent passage sur TF1, Kylian Mbappé a avoué avoir « discuté dans les contours du contrat avec le club » de sa participation aux Jeux Olympiques de 2024. Nouvellement nommée au gouvernement au département du sport, Amélie Oudéa-Castéra a indiqué que le gouvernement attend de voir l’enfant de Bondy briller sur les stades de son pays durant les JO 2024.

« Être sur le terrain, dans nos magnifiques sites, représenter son pays aux Jeux olympiques en 2024, il en a toujours rêvé et il va en faire rêver tellement d’entre nous. C’est un grand « OUI » en lettres capitales. Le PSG sera à fond derrière les Jeux olympiques et paralympiques. Je suis certaine que tout cela se passera dans la plus grande intelligence », a-t-elle déclaré ce samedi au micro de RMC.

Verra-t-on Kylian Mbappé aux JO 2024 à Paris ?