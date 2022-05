ASSE Mercato : L'étonnante réponse de Dupraz sur son avenir

Publié par Ange A. le 29 mai 2022 à 07:40

ASSE Mercato : Annoncé sur le départ, Pascal Dupraz s’est prononcé sur son avenir en marge de la réception de l’AJ Auxerre ce dimanche.

ASSE Mercato : Dupraz déjà fixé sur son sort à Sainté ?

L’AS Saint-Étienne a l’occasion d’assurer son maintien en Ligue 1 ce dimanche avec la réception de l’AJ Auxerre. Stéphanois et Auxerrois n’avaient pas réussi à se départager lors du match aller comptant pour les barrages pour la montée en Ligue 1. Les deux équipes se retrouvent ce dimanche à Geoffroy-Guichard pour savoir qui va s’octroyer la dernière place dans l’élite la saison prochaine. Cette rencontre devrait être la dernière de Pascal Dupraz sur le banc de l’ ASSE. Le journal Le Progrès assure en effet que le technicien de 59 ans ne sera pas reconduit dans ses fonctions d’entraîneur de Saint-Étienne. En marge du choc contre Auxerre, l’intéressé a préféré ironiser sur son avenir.

La réaction cocasse de Dupraz aux rumeurs sur son départ

Pascal Dupraz est certain qu’il s’agira de son dernier match avec l’AS Saint-Étienne « pour cette saison ». « Ils n’en ont pas prévu d’autres. Mon contrat s’arrête au 30 juin et je ne vais pas m’asseoir sur un banc pendant les vacances. Je ne pleure pas. Il ne faut jamais pleurer avant d’être battu », a révélé le successeur de Claude Puel lors de la conférence de presse d’avant-match.

Pascal Dupraz avait été recruté en décembre pour éviter la relégation de Saint-Étienne en Ligue 2. Son contrat courant jusqu’à la fin de cette ne sera pas reconduit d’après le journal régional, qu’importe le résultat contre l’AJ Auxerre. Annoncé sur le départ, le technicien savoyard s’attèle à terminer la saison sur une bonne note. « Tout a été envisagé, avec mes collaborateurs. Plus encore que vous ne le soupçonnez. Je ne peux pas vous en dire plus. On va jouer à 1000 % car notre objectif avoué est de laisser l’AS Saint-Étienne en Ligue 1 », a-t-il indiqué.