PSG Mercato : Flash ! Sadio Mané annonce son départ de Liverpool !

Publié par JEAN-LUC D le 29 mai 2022 à 15:35

PSG Mercato : En quête de renforts offensifs, le Paris SG aurait des vues sur Sadio Mané. Et l’attaquant sénégalais vient d’annoncer son départ de Liverpool.

PSG Mercato : Sadio Mané va quitter Liverpool cet été !

Sadio Mané a-t-il disputé son dernier match de la saison avec Liverpool ce samedi contre le Real Madrid, lors de la finale de Ligue des Champions ? Arrivé en juillet 2016 en provenance de Southampton pour 41,20 millions d’euros, l’attaquant de 30 ans a clairement laissé entendre qu’il pourrait quitter le club anglais cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’international sénégalais est annoncé dans le viseur du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain. Après la nouvelle finale perdue contre le Real Madrid (0-1), Sadio Mané a semblé faire ses adieux aux Red Devils.

« Je pense que c'est un match délicat ce soir, nous sommes déçus, les fans ont été incroyables. Je veux les remercier pour tout et le patron, je souhaite à cette équipe tout le succès du monde », a déclaré le Champion d'Afrique 2022 après le match pour Talk of the Kop. Vendredi, le journal L'Équipe évoquait un Sadio Mané proche du Bayern Munich pour aller succéder à Robert Lewandowski qui veut rejoindre le Barça cet été.

PSG Mercato : Sadio Mané proche du Bayern Munich ?

D’après les informations du quotidien sportif, malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain, Sadio Mané aurait d'ores et déjà conclu une entente avec la direction du Bayern Munich. À la recherche d’un probable remplaçant à Robert Lewandowski ou Serge Gnabry, le numéro 10 de Liverpool pourrait ainsi débarquer en Bundesliga cet été contre le paiement de 30 millions d'euros pour sa dernière année de contrat. Toujours selon la même source, le coéquipier de Mohamed Salah devrait s'engager en faveur du champion d’Allemagne pour trois saisons, soit jusqu'en juin 2025.

Affaire à suivre...