Comme annoncé ces dernières heures, le RC Lens s’est offert un renfort précieux au milieu de terrain. Le club lensois a annoncé la bonne nouvelle à ses fans.

Mercato RC Lens : Nampalys Mendy s’engage avec Lens

Méconnaissable en ce début de saison, le RC Lens, vice-champion de France en titre, occupe la 17e place au classement de Ligue 1 après quatre journées. Fébrile dans l’entrejeu après avoir perdu son capitaine et maître à jouer, Séko Fofana, le club lensois vient de s’offrir un pari. En effet, les Sang et Or enregistrent la signature de Nampalys Mendy pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2025.

Laissé libre par Leicester City, délégué en Championship cette saison, à la fin de son bail le 30 juin dernier, l’international sénégalais rejoint ainsi l’effectif de Franck Haise, qui a su l'attirer en raison notamment de la possibilité de jouer la Ligue des Champions à Bollaert. À 31 ans, le joueur formé à l’AS Monaco rejoint en Ligue 1 pour tenter de combler le vide laissé par Séko Fofana chez les Sang et Or. Un renfort précieux pour le RCL puisque Nampalys Mendy vient apporter son expérience et son leadership dans l’entrejeu lensois. Une signature saluée au plus haut niveau à Lens.

Arnaud Pouille justifie la signature de Nampalys Mendy

Milieu défensif au vécu international et récupérateur à l'abattage important, Nampalys Mendy s'engage donc librement en faveur du Racing Club de Lens. Après sept années passées en Premier League, avec notamment un retour en prêt à l'OGC Nice en 2017-2018, le compatriote de Sadio Mané a refusé de suivre les Foxes en Championship. Pour Arnaud Pouille, directeur général de la formation française, la signature du champion d’Afrique 2021 est une véritable bouffée d’oxygène pour le collectif Artésien.

« La signature de Nampalys en tant que joueur libre vient apporter davantage de profondeur à notre effectif au milieu de terrain. Révélé en Ligue 1, régulier en Premier League et joueur cadre de la sélection sénégalaise, Nampalys allie expérience et leadership. Nous le suivions depuis quelques semaines déjà et avions noué des échanges constructifs. Il vient au Racing avec cette envie de s'impliquer pleinement dans la vie du groupe et mettre à profit son vécu de plus de 340 matchs en club conjugué à 27 capes avec le Sénégal, nation avec laquelle il a participé activement au sacre à la CAN 2021. C'est d'ailleurs toujours particulier à Lens d'accueillir un joueur sénégalais, tant l'histoire du Racing est liée à cette grande nation du football. Bienvenue à Lens Nampalys ! », a déclaré Arnaud Pouille sur le site officiel du club.