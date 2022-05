OM Mercato : Mohamed Bayo lâche un indice positif pour Marseille

Publié par Timothée Jean le 31 mai 2022 à 17:41

OM Mercato : Auteur d’une bonne saison avec Clermont, Mohamed Bayo est annoncé à Marseille. Le buteur s’est lui-même exprimé sur cette rumeur.

OM Mercato : Mohamed Bayo ouvre la porte à Marseille

Mohamed Bayo (23 ans) est l'un des coups de cœur de la saison 2021-2022 en Ligue 1. L’attaquant guinéen a brillé sur le front de l’attaque de Clermont Foot, avec 14 buts inscrits et 5 passes décisives en 32 apparitions. Il aura été l’un des grands artisans du maintien de Clermont en Ligue 1, et ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille. Le club phocéen songerait sérieusement à le recruter dès cet été. Et cet intérêt de l’ OM ne laisse pas insensible le principal concerné.

Interrogé dans une récente interview accordée au média Footaballogue, Mohamed Bayo s’est exprimé sur son avenir et n’exclut pas un départ de Clermont. « J’ai fait une saison en National, j’ai marqué. J’ai fait une saison en Ligue 2, ça s’est bien passé. On s’est maintenu en Ligue 1 cette saison. La suite logique, c’est de m’orienter vers un nouveau défi », a-t-il indiqué, lâchant ainsi un indice positif à l’ OM, qui travaillerait déjà en coulisses pour le recruter.

OM Mercato : Mohamed Bayo n’est pas guidé par l’appât du gain

Mohamed Bayo ne compte pas s’éterniser à Clermont où son contrat expire en juin 2024. Il laisse entendre qu'il souhaite relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Ses propos devraient plaire à ses courtisans, car l’ OM n’est pas le seul club positionné sur ce dossier. West Ham et l'Eintracht Francfort seraient également sur ses traces.

Conscient de la valeur de son atout offensif, Clermont attendrait de son côté un chèque de 12 millions d’euros pour acter son départ. Mais le jeune attaquant guinéen précise que sa carrière ne sera pas guidée par l'appât du gain. Il privilégiera l'aspect sportif avant de trancher sur sa future destination. « Je ne veux pas courir vers l’argent, je veux un projet où dans le jeu, je me sens important. Je ne veux pas être l’attaquant qui est juste là pour la mettre au fond », a-t-il conclu. Les différents prétendants sont donc prévenus.