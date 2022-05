Montpellier HSC Mercato : Signature imminente d'un cadre du MHSC !

Publié par ALEXIS le 31 mai 2022 à 14:05

Montpellier HSC Mercato : Très courtisé, Téji Savanier n’est pas officiellement sur le marché des transferts. Le MHSC cherche plutôt à prolonger son contrat.

Montpellier HSC Mercato : Vers une prolongation de contrat de Téji Savanier

Impressionnant avec l’équipe du Montpellier HSC cette saison, Téji Savanier a attiré le regard des courtisans, notamment l’OGC Nice. À un an de la fin de son contrat, il devrait faire l’objet d’un transfert, mais seulement en cas d’offre intéressante. Comme l’a indiqué le président Laurent Nicollin, il ne cédera le milieu de terrain qu’avec « un énorme chèque » sur son bureau et aussi si ce dernier affiche la volonté de quitter La Paillade. « Ce qui n'est pas le cas », selon France Bleu Montpellier.

Le MHSC négocie en effet avec le représentant du joueur de 30 ans afin de prolonger son contrat qui expire le 30 juin 2023. Le président du club l’a confirmé sur RMC Sport il y a quelques jours : « Téji Savanier n’a pas de bon de sortie cet été. Il lui reste un an de contrat, donc il sera là la saison prochaine. Et on discute avec son agent pour prolonger ». D’après les informations de France Bleu, ce mardi, « la confiance est de mise, en interne à Montpellier, où l'on a bon espoir de boucler rapidement le dossier ». Notons que le meneur de jeu des Montpelliérains vaut 12 M€ sur le marché des transferts.

Montpellier HSC Mercato : Un intérêt de l’OGC Nice démenti par Galtier

Grâce au transfert d’Andy Delort à l’OGC Nice, en août 2021, pour un montant de 10 M€, le Montpellier HSC entretient de bons rapports avec le club azuréen. Selon la rumeur de pré-mercato estival, le profil de Téji Savanier plait sérieusement au staff technique des Aiglons. Interrogé sur ce prétendu intérêt, Christophe Galtier l’a démenti. « C’est faux ! Nous ne sommes pas du tout dans la même situation (qu’avec Andy Delort). Je n’ai pas appelé Téji Savanier, et personne ne l’a appelé pour moi, comme je l’ai dit à Laurent Nicollin il y a quelques jours », avait nié l’entraîneur du Gym sur RMC, début mai.

Rappelons qu’en décembre 2021, l’intérêt de deux clubs saoudiens : Al-Nasr et Al-Hilal, pour le capitaine pailladin, a été évoqué. Cependant, il est évident que ce dernier ne quittera pas le Montpellier HSC pour rejoindre un championnat exotique, alors qu’il est sollicité par plusieurs clubs de top niveau.