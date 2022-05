PSG Mercato : Luis Campos arrive au Paris SG avec un roc en défense

Publié par JEAN-LUC D le 01 juin 2022 à 00:11

PSG Mercato : Luis Campos va débarquer au Paris SG pour remplacer Leonardo en qualité de directeur sportif. Il pourrait arriver avec un premier renfort.

PSG Mercato : Nordi Mukiele, première recrue de Luis Campos ?

Toujours attendu dans la capitale pour la signature officielle de son contrat de trois ans, Luis Campos travaillerait déjà sur le prochain mercato estival du Paris Saint-Germain. S’il a recalé Ousmane Dembélé, le futur directeur sportif parisien continuerait à pousser ses pions pour un défenseur français. En effet, le journal espagnol Todo Fichajes assure ce mardi que Luis Campos et le Paris SG seraient en pole position pour arracher la signature de Nordi Mukiele.

Formé au poste de latéral droit, il est ensuite replacé dans l’axe et est même utilisé en tant que milieu défensif. Décrit comme un défenseur rugueux et très combatif, sa polyvalence plaît énormément à Luis Campos. Le dirigeant portugais serait donc prêt à satisfaire le RB Leipzig pour obtenir sa signature, d’autant que le principal concerné serait également emballé à l’idée de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Nordi Mukiele finalement au Paris SG pour 25M€ ?

À un an de la fin de son contrat avec le RB Leipzig et disposant d’un bon de sortie pour cet été, Nordi Mukiele pourrait débarquer au Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Également annoncé sur les traces de l’ancien défenseur du Montpellier HSC, l’Atlético Madrid aurait proposé pas plus de 10 millions d’euros, ce qui aurait été refusé par le club allemand. Toujours selon la même source ibérique, le PSG serait prêt à mettre davantage, mais pas forcément les 25 millions d’euros que réclame Leipzig pour le coéquipier de Christopher Nkunku. Après Kylian Mbappé et Nuno Mendes, Nordi Mukiele pourrait devenir la troisième signature majeure du Paris Saint-Germain.