OL Mercato : Le futur Cherki en passe de signer à Lyon !

Publié par Dylan le 31 mai 2022 à 20:41

OL Mercato : Le mercato estival démarre plutôt bien pour Lyon, qui est sur le point de boucler la signature d'un jeune attaquant.

OL Mercato : Yannis Lagha, jeune espoir de Lyon, devrait signer pro

En attendant les dénouements des autres dossiers chauds du mercato estival lyonnais (Emerson, Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Lucas Paqueta...), le club présidé par Jean-Michel Aulas va pouvoir se targuer d'une première signature. Le jeune attaquant Yannis Lagha (17 ans) devrait en effet signer son premier contrat professionnel avec le club rhodanien. L'annonce devrait être officielle d'ici quelques jours mais elle n'a pas été chose aisée.

Yannis Lagha est un joueur issu du centre de formation de l'OL et il a suscité beaucoup d'intérêt en Bundesliga. Mais c'est finalement avec l'ennemi juré de l'Olympique de Marseille que la pépite française devrait disputer ses premiers matchs en professionnel. D'abord passé par l'équipe U19 puis par l'équipe réserve de l'Olympique Lyonnais cette saison, il a marqué 18 buts en 24 matchs. Une sacrée performance qui pourrait lui valoir des comparaisons avec Rayan Cherki, ancien espoir de l'OL qui s'est désormais imposé dans l'équipe professionnelle dirigée par Peter Bosz.

Un contrat de 3 ans attend Lagha

L'Olympique Lyonnais a proposé un contrat de trois ans à son jeune attaquant, qui a remporté la Coupe Gambardella en tant que capitaine cette saison avec les Gones. Très suivi par l'étranger, Yannis Lagha a donné sa priorité à son club formateur pour débuter sa carrière professionnelle. Les deux parties se seraient d'ailleurs mises d'accord sur le contrat d'après Foot Mercato.

Tous les signaux semblent donc au vert pour voir Yannis Lagha au sein de l'équipe première la saison prochaine. Le jeune joueur pourra même s'appuyer sur plusieurs exemples d'espoirs qui ont réussi à s'imposer à l'OL, comme Rayan Cherki et plus anciennement Houssem Aouar. Le premier nommé a disputé 16 rencontres de Ligue 1 et 4 rencontres de Ligue Europa cette saison, tandis que le second est titulaire indiscutable à Lyon avec 45 matchs disputés toutes compétitions confondues. Pressenti sur le départ, Aouar n'a pas encore donné de précisions sur son avenir. En revanche pour Yannis Lagha, l'aventure devrait bel et bien s'écrire avec l'Olympique Lyonnais la saison prochaine.