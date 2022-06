Newcastle Mercato : Les Magpies prêts à jouer un sale tour à l'Atlético

Publié par Thomas G. le 02 juin 2022 à 14:47

Newcastle Mercato : Conscients de l'importance du prochain mercato, les Magpies auraient coché le nom d'un attaquant de l'Atlético Madrid.

Newcastle Mercato : Une première grosse recrue en approche

Newcastle sera l’un des clubs à suivre pendant le mercato estival. Le nouveau projet des Magpies les oblige à se renforcer cet été. Après avoir raté l’occasion de recruter Philippe Coutinho, le club anglais est toujours à la recherche de sa première recrue. Selon l’insider turc Ekrem Konur, les Magpies s’intéressent à un attaquant de l’Atlético Madrid, l’un des hommes forts de Diego Simeone. Newcastle veut recruter l’international belge, Yannick Carrasco, et serait prêt à investir une grosse somme. En effet, le club anglais n’hésitera pas à recruter à prix fort pour bâtir une équipe compétitive.

Les Colchoneros auraient fixé le prix de l’international belge à 50 millions d’euros, un montant qui ne devrait pas freiner les ardeurs des Magpies. Reste à savoir quelle sera la volonté de Yannick Carrasco. L’ancien monégasque pourrait connaître un nouveau défi en rejoignant la Premier League, ce serait sa quatrième expérience après la France, l’Espagne et la Chine.

Newcastle Mercato : Les Magpies prêts à jouer un rôle en Premier League

Du côté du nord de l’Angleterre, les dirigeants estiment que le temps est venu pour un club historique comme Newcastle de se placer dans le haut de tableau. Les Magpies sont prêts à jouer un premier rôle en Angleterre et concurrencer les membres du "Big 6". Dans cette optique, le mercato sera primordial, en plus de Yannick Carrasco, les dirigeants s'intéressent à de nombreuses pistes. C’est le cas notamment d’Hugo Ekitike et de Kepa Arrizabalaga. Les hommes d’Eddie Howe avaient terminé la saison sur une bonne dynamique pour finir 11e. L’objectif des Magpies sera de surfer sur cette lancée pour bien démarrer le prochain exercice.