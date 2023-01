FC Barcelone Mercato : Le Barça insiste pour la venue de Carrasco

Publié par Thomas G. le 18 janvier 2023 à 13:45

Bien décidé à recruter Yannick Carrasco lors du mercato hivernal, le FC Barcelone continue de négocier avec l'Atlético Madrid.

Après leur sacre en Supercoupe d’Espagne, les Blaugranas souhaiteraient surfer sur cette bonne dynamique pour se renforcer sur le marché des transferts. Le Barça est toujours en course pour réaliser le triplé en remportant, la Liga, la Ligue Europa et la Coupe du Roi. Dans cette optique, les dirigeants du FC Barcelone aimeraient renforcer l’effectif de Xavi pour faire face à l’accumulation de matchs dans cette deuxième partie de saison. Malgré la menace d’une interdiction de recrutement qui plane au dessus du Barça, les Catalans souhaiteraient recruter un nouvel élément offensif cet hiver.

Cette semaine, le dossier aurait pris un nouveau tournant avec l’émergence d’une nouvelle piste pour le FC Barcelone. Les Blaugranas seraient intéressés par l’international belge Yannick Carrasco. La direction du Barça souhaiterait profiter de l’intérêt des Colchoneros pour Memphis Depay pour établir un échange entre les deux joueurs. Cette transaction permettrait au FC Barcelone de se renforcer sans indemnité de transfert et avec une réduction de la masse salariale. Les Blaugranas doivent désormais trouver un terrain d’entente avec leurs homologues de l’Atlético qui ne souhaiteraient pas faire d’échange entre les deux joueurs.

FC Barcelone Mercato : L’Atlético réclame un prix XXL pour Carrasco

Selon les informations de Relevo, l’Atlético Madrid réclamerat 60 millions d’euros pour laisser partir Yannick Carrasco cet hiver. Les Colchoneros continuent de négocier avec le FC Barcelone pour Memphis Depay sans inclure l’attaquant belge dans la transaction. Dans le même temps, le Barça a réussi à convaincre Yannick Carrasco qui souhaiterait quitter l’Atlético dès cet hiver. Pini Zahavi, l’agent de l’attaquant belge, s’est exprimé sur le dossier et a déclaré : « Le plan est d'échanger Ferreira-Carrasco contre Memphis Depay. Les négociations sont en cours et nous discutons. Yannick aime cette idée. » Reste à savoir si le FC Barcelone et l’Atlético Madrid parviendront à trouver un accord.