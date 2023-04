Publié par Dylan le 08 avril 2023 à 18:31

Après la déroute en Coupe du Roi contre le Real Madrid, le FC Barcelone s'active pour se renforcer cet été avec deux éléments offensifs.

Le FC Barcelone devrait faire le ménage cet été, après une saison en demi-teinte. Leader de Liga avec 12 points d'avance sur son dauphin à 11 journées de la fin, le club catalan semble bien parti pour glaner un 27ème titre de champion d'Espagne. Cependant, il a vite été évincé dans les compétitions européennes. D'abord, les Blaugranas ont terminé troisièmes de leur poule en Ligue des Champions. Puis, ils ont été éliminés en seizièmes de finale par Manchester United dès leur entrée en lice. Mercredi, le FC Barcelone a également dit adieu à la Coupe du Roi lors d'une lourde défaite contre le Real Madrid (0-4).

Un constat amer pour Xavi, l'entraîneur du club et sa direction qui réfléchit pour l'avenir. Alors que Gerard Piqué a pris sa retraite en novembre dernier, et que Sergio Busquets pourrait partir, le Barça devrait faire peau neuve cet été. Les recrutements réalisés lors des deux derniers mercatos n'ont pas été toujours très rentables, à l'image d'un Franck Kessié qui peine à trouver sa place en Catalogne. En revanche, Robert Lewandowski régale depuis son arrivée avec 26 buts et 9 passes décisives en 33 matchs disputés.

Xavi Simons et Yannick Carrasco, les pistes préférées du FC Barcelone

Selon plusieurs sources, le Barça ne compte pas rester les bras croisés cet été. Malgré l'avertissement de la ligue espagnole, qui a demandé aux dirigeants du club de baisser la masse salariale de 200 millions d'euros en raison de son équilibre financier, les Blaugranas ont déjà ciblé des joueurs en vue du mercato estival. Deux milieux de terrain leur plaisent beaucoup : Xavi Simons (19 ans, PSV Eindhoven) et Yannick Carrasco (29 ans, Atletico de Madrid) selon les quotidiens hispaniques Sport et Mundo Deportivo.

L'ancien Parisien serait vu comme la pépite prête à éclore, alors qu'il totalise déjà 13 buts et 6 passes décisives en 27 matchs en Eredivisie. Ce bilan correct, dans l'un des championnats les plus attractifs en dehors du top 5 européen, susciterait l'attention des dirigeants catalans dans l'optique de dynamiser le milieu de terrain du Barça. De son côté, Carrasco reste une valeur sûre de la Liga malgré une baisse de forme cette saison (3 buts et aucune passe décisive cette saison). Déjà pisté cet hiver par le FC Barcelone, un accord aurait déjà été trouvé entre les deux parties. L'international belge pourrait donc être l'une des premières recrues du club cet été.