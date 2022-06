ASSE Mercato : Après relégation, un communiqué tombe pour Dupraz

Publié par ALEXIS le 02 juin 2022 à 18:43

ASSE Mercato : Dans un communiqué officiel, l’AS Saint-Étienne a confirmé le départ de Pascal Dupraz du club ligérien, à l’issue de son contrat.

ASSE Mercato : Sainté remercie Dupraz et Hamid

Lors de son passage sur France Bleu Saint-Étienne Loire, mercredi matin, Jean-François Soucasse avait fait savoir que le contrat de Pascal Dupraz à l’ ASSE ne sera pas prolongé au-delà du 30 juin, comme convenu lors de sa signature à la en décembre 2021. Parlant de la fin du contrat de l’entraineur des Verts, il avait déclaré sur al radio : « c’est bien le cas ! Il n’y avait aucun doute sur ce sujet dès le 5 décembre, quand nous nous sommes rencontrés ». Ce jeudi 2 juin, l’AS Saint-Étienne a confirmé le départ du technicien savoyard, via un communiqué officiel.

« L’ ASSE informe de la fin de contrat de Pascal Dupraz, nommé entraineur principal le 14 décembre dernier. Nommé après la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats alors que les Verts n’avaient que 12 points, Pascal Dupraz et son staff ont réussi à insuffler un souffle nouveau et glané 20 points supplémentaires pour accéder aux barrages. Si l’issue ne s’est pas avérée positive, l’AS Saint-Étienne tient toutefois à remercier Pascal Dupraz et Baptiste Hamid, préparateur physique, pour leur investissement le plus total et leur souhaite une très bonne continuation », a écrit le club du Forez.

Laurent Batlles pressenti à la place de Pascal Dupraz

Le coach de 59 ans devrait être remplacé à l’ ASSE par Laurent Batlles dans les prochaines heures. L’Équipe a annoncé un accord entre la direction stéphanoise et l'entraineur de 46 ans. La signature de ce dernier est donc imminente. Selon le quotidien sportif, elle devrait être officielle « d’ici vendredi ». Rappelons que les Verts sont relégués en Ligue 2, après avoir perdu le match retour des barrages contre l'AJ Auxerre, aux tirs au but.