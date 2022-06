Bordeaux Mercato : Un expert de Ligue 2 pour remplacer Guion

Publié par Ange A. le 03 juin 2022 à 01:43

Bordeaux Mercato : L’avenir de David Guion étant incertain chez les Girondins, un entraîneur de Ligue 2 pourrait assurer sa succession.

Gérard Lopez a démarré son aventure chez les Girondins de Bordeaux par un échec cuisant. Le FCGB a terminé à la dernière place du championnat et évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. La nomination de David Guion en cours de saison à la place de Vladimir Petkovic n’a pas évité la descente aux Girondins. L’ancien coach du Stade du Reims a de maigres chances d’être conservé suite à la relégation du club au scapulaire. Son contrat expire au terme de la saison. En cas de maintien, son avenir aurait pu se poursuivre en Gironde.

Guion annoncé sur le départ, quelques noms ont émergé pour prendre sa place sur le banc du FCGB. Mais ni Laurent Battles, encore moins Jean-Marc Furlan, les pistes jusqu’ici évoquées, ne prendront la succession de David Guion. Le premier est proche de remplacer Pascal Dupraz à Saint-Étienne. Quant au second, il a réussi à ramener l’AJ Auxerre dans l’élite en écartant les Verts durant les barrages. Le voir quitter l’AJA révèle de la chimère.

Un grand nom de Ligue 2 pour remplacer David Guion ?

Une autre piste est évoquée par Foot Mercato pour assurer la succession de David Guion chez les Girondins de Bordeaux. Le site en ligne révèle un intérêt du FCGB pour Omar Daf. Le technicien de 45 ans est un nom bien connu en Ligue 2. Le Sénégalais officie sur le banc du FC Sochaux depuis novembre 2018. Mais jusqu’ici il n’est pas encore parvenu à ramener le FCSM en Ligue 1. Au terme de l’exercice écoulé, Sochaux a terminé à la 5e place de Ligue 2 et a échoué en barrages contre Auxerre, futur tombeur de l’ASSE. Il ne reste plus qu’un an de contrat au Dakarois au FCSM.