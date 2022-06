PSG Mercato : Un coup de théâtre prévu dans le dossier Pogba !

Publié par JEAN-LUC D le 03 juin 2022 à 13:05

PSG Mercato : Accord total entre Paul Pogba et la Juventus Turin

Six ans après avoir quitté le Juventus pour Manchester United, Paul Pogba s’apprêterait à prendre le chemin du retour. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international français ne va pas renouveler son bail et le club anglais a déjà officialisé son départ. Annoncé un peu partout en Europe, notamment au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, au Barça et à Manchester City, le joueur de 29 ans serait finalement tombé d’accord avec les Bianconeri pour effectuer son retour chez la Vieille Dame, où il a déjà passé quatre saisons de 2012 à 2016.

Jeudi, La Gazzetta dello Sport a confirmé que la signature du champion du monde 2018 à la Juventus n’était qu’une question de jours. Un contrat de trois ans et un salaire de 7,5 millions d’euros étant totalement bouclé entre les deux parties. Un dernier rendez-vous est programmé, possiblement à Los Angeles, entre le club italien et la Pioche afin de signer son contrat. Mais la réalité serait toute autre dans cette affaire. Comme avec le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi devrait mettre une énorme pression à la Juve.

PSG Mercato : "Le choix de Pogba c'est Paris"

Officiellement sur le départ à l’issue de son contrat avec Manchester United, Paul Pogba est annoncé avec insistance à la Juventus. Mais le Paris Saint-Germain préparerait une grosse surprise dans ce dossier. Répondant à un Tweet de Canal Supporters, qui indiquait que « Paul Pogba va bien rejoindre la Juventus. Un dernier rendez-vous est prévu pour signer son contrat », le très informé Sabri #ParisienOuRien a apporté une importante précision sur ce dossier.

Pour celui qui a été le premier a annoncé la signature d’Achraf Hakimi en juin 2021 et défié toute la presse espagnole et étrangère en assurant durant des mois que Kylian Mbappé allait bien prolonger avec le Paris SG, le milieu de terrain des Red Devils n’a qu’une seule chose en esprit : rejoindre le club de sa ville natale. Et c’est ce qu’il a prévu de faire après ses vacances. « Leur rendez-vous c’est à Los Angeles et c’est pas pour signer son contrat, mais pour le faire changer d’avis, car le choix de Pogba c’est Paris et normalement à son retour, il devrait signer dans la capitale… donc il ya très peu, mais vraiment très peu d’espoir pour les Turinois », explique l’irréductible supporter des Rouge et Bleu.

Sûr de son affaire, Sabri #ParisienOuRien a ressorti son fameux Tweet de l’été dernier sur l’arrivée du latéral droit marocain en demandant à ses followers de remplacer Hakimi par Pogba. « Si Hakimi ne signe pas je vais être dans une sacrée sauce hein, mais je m’en bats les couilles, car il va être parisien je suis là pour vous rassuré pas pour vous faire paniquer ce qui croit en moi merci beaucoup ceux qui croit pas en moi j’ai rien à vous prouver Bonne soirée », soutient-il. Reste maintenant à savoir comment va se terminer ce feuilleton.