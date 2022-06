OM Mercato : Marseille sur une piste surprenante au MHSC

Publié par Timothée Jean le 03 juin 2022 à 13:59

OM Mercato : Toujours en quête de renfort offensif, l’Olympique de Marseille envisage de débaucher un jeune attaquant de Montpellier HSC.

OM Mercato : Longoria aurait approché l’entourage de Mavididi

Le renforcement du secteur offensif sera sans doute l’une des priorités de l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Et pour cause, devant répondre à une obligation de vendre cet été, la direction de l’ OM n’exclut pas l’idée de céder Bamba Dieng, qui conserve une belle cote en Premier League. Dès lors, si le jeune crack sénégalais était amené à partir, les Olympiens devraient nécessairement trouver son successeur. D’autant plus qu’Arkadiusz Milik est lui aussi proche de la porte de sortie.

Face à cette situation, la direction de l’ OM travaille déjà en coulisses pour attirer un nouvel attaquant. Plusieurs dossiers sont étudiés en interne et la dernière piste en date mènerait à Stephy Mavididi du Montpellier HSC. Selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants phocéens auraient même déjà approché l’entourage du joueur de 24 ans en vue d’un éventuel transfert. Les enseignements de cette première approche concrète de l’ OM n’ont pas encore été divulgués.

OM Mercato : D’autres clubs foncent sur Stephy Mavididi

Arrivé en juillet 2020 en provenance de la Juventus, Stephy Mavididi s’est rapidement imposé dans le secteur offensif du MHSC. Comptabilisant 8 buts et 3 passes décisives en 31 apparitions cette saison, l’ailier gauche polyvalent, capable d’évoluer au poste d’avant-centre, aura été l’une des satisfactions de Montpellier HSC cette saison. Plusieurs clubs se bousculent déjà en coulisses pour le recruter. Si l’ OM souhaite le recruter, le club phocéen devra affronter une rude concurrence sur ce dossier. Selon la source, West Ham, Brighton, Southampton et Everton s’activent pour le rapatrier en Premier League. Ce qui risque de faire grimper le prix de l’ancien joueur d’Arsenal estimé à 10 millions d’euros selon Transfermarkt.