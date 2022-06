ASSE Mercato : Un buteur vers une surprenante destination ?

Publié par Ange A. le 06 juin 2022 à 07:45

ASSE : Reléguée en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne pourrait perdre Denis Bouanga cet été. Le Gabonais disposerait de touches en Turquie.

ASSE Mercato : Denis Bouanga sur le départ ?

Auteur de 9 buts et 6 passes décisives en 34 matchs de Ligue 1, Denis Bouanga n’a pas suffi à l’AS Saint-Étienne. Barragiste, l’ ASSE évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Les Verts n’ont pas réussi à prendre le meilleur sur l’AJ Auxerre en barrages. Après cet échec, l’ailier gabonais avait exprimé sa grande déception. « Je mesure votre déception, votre colère voire votre dégoût. PARDON. Cette relégation hantera mes esprits pour toujours, nous sommes tristes. Sur les cendres des plus éprouvantes déceptions naissent les plus beaux espoirs... nos espoirs », avait-il posté sur son compte Instagram. Un message que d’aucuns assimileraient à des adieux. Un possible départ de Bouanga, Stéphanois le plus décisif cette saison, est en effet évoqué.

Un géant turc aux trousses de Bouanga

Le nom de l’attaquant de l’AS Saint-Étienne est associé à d’autres écuries du championnat. Des intérêts du Lille OSC, du Montpellier Hérault et de l’OGC Nice circulent en effet. Outre la relégation de l’ ASSE, son départ est d’autant possible qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat chez les Verts. Avec les nombreux joueurs en fin de contrat cet été, la direction du club ligérien ne serait pas contre une jolie vente durant le mercato. La valeur marchande de l’international gabonais aux 26 capes (7 buts) est estimée à 8 millions d’euros sur Transfermarkt.

Courtisé par des clubs de Ligue 1, Denis Bouanga disposerait aussi de surprenantes touches à l’étranger. Le buteur stéphanois aurait la cote en Super Lig. Le journaliste Maurice Fereira révèle notamment un intérêt de Fenerbahçe pour Bouanga. Le nom du Gabonais figurerait sur la short-list de Jorge Jesus, le nouvel entraîneur du club stambouliote. Reste à savoir si le club turc va manifester cet intérêt.