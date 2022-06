PSG Mercato : Avant Lacazette, l’OL frappe un gros coup au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 06 juin 2022 à 13:15

PSG Mercato : Avant le retour officiel d’Alexandre Lacazette, en fin de contrat à Arsenal, l’Olympique Lyonnais a frappé un gros coup au Paris SG.

PSG Mercato : L’OL se renforce avec une joueuse du Paris SG

L’Olympique Lyonnais continue d’enrichir son effectif avec des joueuses du Paris Saint-Germain. Après Christiane Endler, Perle Morroni et Signe Bruun l’été dernier, l’équipe des féminines de Lyon s’apprête à accueillir une nouvelle joueuse du Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations divulguées ce lundi par RMC Sport, la milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Sara Däbritz, se serait engagée en faveur des Fenottes de Jean-Michel Aulas sur la base d’un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025.

Après plus de trois années riches sous les couleurs Rouge et Bleu, l’internationale allemande de 27 ans devrait ainsi défendre les couleurs lyonnaises la saison prochaine. Directeur de la cellule de recrutement de l’OL, Bruno Cheyrou, qui l’avait convaincu de jouer dans la capitale lorsqu’il s’occupait de la section féminine du PSG, réalise là un très joli coup, car la future recrue lyonnaise a été récompensée lors des trophées UNFP en faisant partie de l’équipe type de la saison. En attendant l’officialisation de sa signature en faveur de l’Olympique Lyonnais, Dabritz a fait ses adieux au Paris Saint-Germain.

PSG Mercato : Sara Dabritz fait ses adieux au Paris SG !

Arrivée en juillet 2019 en provenance du Bayern Munich, Sara Dabritz va quitter le Paris Saint-Germain cet été. En fin de contrat le 30 juin prochain, la milieu allemande ne prolongera pas dans la capitale. Elle a confirmé sa décision par un émouvant message adressé au peuple parisien sur les réseaux sociaux.

« Les 3 dernières années ici ont été incroyables pour moi. Quitter mon pays d‘origine pour jouer à l‘étranger était un vrai challenge. J‘ai connu des hauts et des bas à Paris. Des bas qui m‘ont fait devenir plus forte. Des hauts qui m‘ont fait ressentir encore et encore la beauté du football. Avec tout cela j‘ai grandi en tant que joueuse, mais aussi en tant qu‘être humain. J‘ai vécu des moments qui resteront dans ma mémoire.

Ensemble, nous avons écrit l‘histoire en remportant le championnat pour la première fois. Merci aux supporters, c‘était un rêve de jouer devant vous au Parc des Princes. Ce sont des souvenirs que je n‘oublierai jamais. Merci mes coéquipières, le staff médical, les intendants, les coachs et le staff pour tout ce que vous avez fait pour moi. Paris est magique ! », a écrit sur son compte Instagram.