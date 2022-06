ASSE Mercato : Saint-Etienne proche d'un superbe coup en défense !

Publié par Thomas le 08 juin 2022 à 11:45

ASSE Mercato : Secteur le plus fragile cette saison, la défense de l'AS Saint-Étienne devrait connaître l'arrivée d'un latéral prometteur.

ASSE Mercato : Une première arrivée en défense se précise

À l’approche de l’ouverture du marché des transferts en France, l’ AS Saint-Étienne œuvre déjà en interne pour s’attribuer les services de plusieurs joueurs prometteurs, capable d’aider le club à retrouver l’élite. Très impacté par sa récente descente en Ligue 2 BKT, le club stéphanois compte mettre les grands moyens pour offrir un souffle nouveau à son effectif et se rapprocherait d’un joli coup en défense.

Comme le révèle l’insider @GaelB42, très proche du club ligérien, l’ ASSE s’intéresserait de près à Jordy Gaspar, latéral droit à Grenoble. Sous contrat jusqu'en 2023 au GF38, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais serait même proche de rallier le club ligérien, avec qui les contacts se sont accélérés. Né dans la banlieue de Saint-Etienne, ce Franco-Angolais de 25 ans sort d’une saison pleine avec 33 rencontres disputées cette saison. Une première signature, qui pourrait annoncer un mercato ambitieux des Verts cet été, à tous les niveaux.

ASSE Mercato : L’heure de la révolution a sonné à Saint-Etienne

Après sa saison ratée et sa douloureuse relégation en deuxième division, l’AS Saint-Étienne a décidé d’entreprendre un chantier d’envergure pour revigorer son organigramme à toutes les échelles. En attendant le rachat du club, qui devrait intervenir d’ici la fin du mois, la direction stéphanoise a connu plusieurs bouleversements ces derniers jours, à commencer par le départ, quoique prévisible, de l’entraîneur Pascal Dupraz.

Remplacé vendredi dernier par Laurent Batlles, le coach savoyard a pris la décision de quitter la Loire bien avant la défaite contre l’AJ Auxerre en barrages. « J'avais décidé de partir après notre défaite à Lorient », a annoncé hier le désormais ex-coach des Verts, avant de rajouter : « Après le match, des supporters nous ont suivis. Et un de leur véhicule a même percuté notre bus sur la route de l'aéroport. Sur le tarmac, on m'a demandé d'aller parler à la trentaine de types présents. L'un d'eux m'a hurlé à dix centimètres du visage : ''Espèce de bouffon ! T'as intérêt à maintenir le club sinon on te fume.'' Cette menace de mort, ç'a été le déclic pour quitter le club. »

Après Dupraz, l’ ASSE s’est séparé d’André Biancarelli, coach des gardiens depuis l’été 2020, qui n’a pas vu son bail prolonger par sa direction. Ce dernier avait notamment contribué à l’essor d’Etienne Green, barré cette saison par la recrue Paul Bernardoni. Biancarelli devrait être remplacé par l’ancien entraîneur des gardiens du Stade de Reims, Sébastien Hamel. Mais le chantier ne fait que commencer pour l’AS Saint-Étienne, qui compte désormais insuffler une nouvelle dynamique au sein de son effectif.

Avec la relégation en deuxième division, le club ligérien va sans nul doute connaître une vague de départs sans précédent, ce qui pousse Loïc Perrin et son équipe à travailler d’arrache-pied cet été pour renforcer l’effectif stéphanois. En plus de Jordy Gaspar, Sainté serait proche d’enrôler le défenseur du Nîmes Olympique, Anthony Briançon, capitaine des Crocos, qui termine son contrat cet été. De quoi annoncer un mercato estival agité à l'AS Saint-Étienne.