Vente ASSE : Le nouveau propriétaire des Verts bientôt connu !

Publié par JEAN-LUC D le 05 juin 2022 à 14:12

Vente ASSE : Reléguée en Ligue 1, l’AS Saint-Étienne va bientôt changer de propriétaire. Caïazzo et Romeyer vont laisser la place à un nouvel investisseur.

Vente ASSE : Ça s’accélère pour le rachat de l’ASSE

L’AS Saint-Étienne devait évoluer en Ligue 2 sous pavillon américain. Juste après la relégation du club dans la division inférieure dimanche dernier, les présidents Bernard Caïazzo et Roland Romeyer avaient pondu un communiqué pour annoncer la couleur, laissant notamment entendre que la vente du club ligérien était quasiment actée. « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera, mais nous plaçons au-dessus de toute l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite », avaient écrit les actuels co-propriétaires de la formation stéphanoise.

Et d’après les dernières informations de l’Insider Manu Lonjon, les Verts vont bientôt passer sous pavillon américain. Le spécialiste du mercato explique notamment que des émissaires de David Blitzer, à la tête de la société Bolt Football Holding, procèdent en ce moment à un audit général de l’ASSE. « Les émissaires de Bolt Football Holding réalisent actuellement un audit global de l’ASSE », a-t-il indiqué sur Twitter. En négociations très avancées avec Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, l’homme d’affaires américain aurait entamé la dernière ligne droite avant le rachat de l’AS Saint-Étienne. D’ailleurs, il prévoirait déjà de profonds changements au sein du club.

Vente ASSE : Des changements à venir à Saint-Étienne

L’Insider spécialiste du club de Saint-Étienne évoque également un « remaniement important » si David Blitzer venait effectivement à reprendre les Verts. « Les choses sont en cours. Clairement », précise-t-il, certain que la Vente ASSE va bientôt être actée pour le grand bonheur des supporters stéphanois qui réclament depuis longtemps le départ de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer. Sauf énorme revirement de dernière minute, Laurent Batlles, le nouvel entraîneur de l’AS Saint-Étienne, et ses hommes devraient entamer la saison prochaine en Ligue 2 sous pavillon américain.