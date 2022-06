AS Monaco Mercato : Un joueur de Liverpool visé par l'ASM !

Publié par ALEXIS le 08 juin 2022 à 19:45

AS Monaco Mercato : Un joueur indésirable à Liverpool et prêté lors de la deuxième moitié de la saison dernière, intéresse sérieusement l’ASM.

AS Monaco Mercato : Takumi Minamino dans les plans de l'ASM

Qualifié pour le tour préliminaires de la Ligue des Champions, l’AS Monaco est à la recherche de renforts pour la saison prochaine. Ne rentrant pas dans les plans de Jürgen Klopp, Takumi Minamino est enclin à quitter Liverpool. Et le club de la principauté est sur les rangs pour tenter de le recruter. L'ASM fait partie des clubs intéressés par le profil du polyvalent attaquant, d’après les informations de David Lynch, relayées par Munegu News. L’international japonais (40 sélections, 17 buts) n’a certes pas de temps de jeu chez les Reds, mais est sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, soit pour deux saisons encore. Liverpool n’a donc pas l’intention de brader le joueur de 27 ans, dont la valeur sur le marché des transferts est estimée à 12 M€. Un montant dans les cordes de l’AS Monaco.

AS Monaco Mercato : Quatre clubs anglais prêts à contrarier l'ASM

Sauf que les Monégasques ne sont pas les seuls à convoiter Takumi Minamino. D’après la source, quatre clubs de Premier League : Leeds United, Fulham FC (promu), Southampton et Wolverhampton sont en embuscade pour recruter le N°18 des Reds. Après la deuxième moitié de saison passée chez les Saints, sous la forme d’un prêt, le joueur visé par l’AS Monaco réclame du temps de jeu. Il serait donc prêt à quitter définitivement Liverpool s’il trouve un projet qui lui permettrait de jouer plus régulièrement.

« Je fais beaucoup d’efforts chaque jour pour jouer plus et gagner du temps de jeu. Je veux jouer plus de matchs et je veux me prouver que je peux faire beaucoup mieux, alors j’utilise ma frustration pour que tout soit positif », avait déclaré Takumi Minamino, pour exprimer sa frustration.