Arsenal Mercato : Deux stars de Premier League en approche

Publié par Thomas G. le 09 juin 2022 à 16:17

Arsenal Mercato : Suite au départ d'Alexandre Lacazette, les Gunners veulent réagir en bouclant l'arrivée de deux talents de Premier League.

Arsenal Mercato : Les Gunners ont deux priorités

À l’approche de l’ouverture du marché des transferts, toutes les équipes sont sur le pont et Arsenal ne fait pas exception à la règle. Après le départ d’Alexandre Lacazette qui a décidé de retourner à Lyon, les Gunners sont dans l’obligation de recruter un attaquant. Les Londoniens n’ont pas acheté d’attaquant de pointe depuis quatre ans, et pour y remédier, Arsenal sera très actif lors du mercato estival. Le journaliste Charles Watts indique qu’Arsenal cible deux joueurs en priorité : Gabriel Jesus et Youri Tielemans. Les deux dossier sont à un stade avancé et les Gunners discutent avec les représentants des joueurs depuis plusieurs mois. Malgré la concurrence sur ces dossiers, Arsenal serait en pole position.

L’espoir grandit en interne. Les Londoniens pensent que des accords dans les prochaines semaines peuvent se conclure. Le club se montre confiant grâce à l’enveloppe débloquée par les propriétaires pour le prochain mercato. En effet, la famille Kroenke a décidé d’offrir 150 millions d’euros à Mikel Arteta pour l’aider à renforcer son effectif.

Arsenal Mercato : La Ligue des Champions en ligne de mire

Les Gunners sont passés tout près de faire leur retour en Ligue des Champions et l’objectif sera de terminer dans le top 4 l’an prochain. Dans cette optique, le club va se renforcer et va voir le retour de William Saliba. L’international français a réalisé une saison pleine avec l’Olympique de Marseille, ce qui lui a permis d’être nommé meilleur espoir de Ligue 1. Mikel Arteta est prêt à lui offrir sa chance, et selon la presse anglaise, l’entraîneur espagnol souhaiterait prolonger le contrat de l’ancien stéphanois.

Ainsi, Arsenal pourrait compter sur de nouveaux renforts de poids avec William Saliba, Youri Tielemans et Gabriel Jesus. Les Gunners seraient un outsider dans la course au titre en Premier League la saison prochaine si ces transactions venaient à se confirmer.