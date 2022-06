Arsenal Mercato : Première offre pour un taulier de Premier League

Publié par Thomas G. le 03 juin 2022 à 15:33

Arsenal Mercato : Après le départ d'Alexandre Lacazette, les Gunners vont lancer leur mercato avec une première offre pour un international belge.

Arsenal Mercato : Arteta lance la première attaque

À quelques jours de l’ouverture du mercato estival, les Gunners s'apprêtent à lancer leur première offensive. Durant ce mercato, les Londoniens ont pour objectif de recruter un joueur par ligne. Néanmoins, la priorité reste de recruter un milieu de terrain et un attaquant après le départ d’Alexandre Lacazette. Arsenal s’apprête à faire une offre de 30 millions d’euros à Leicester pour le milieu de terrain belge Youri Tielemans, selon Ekrem Konur. L’intérêt des Gunners pour le joueur des Foxes ne date pas d’hier. En effet, depuis janvier, l’ancien monégasque est sur la liste de Mikel Arteta.

Youri Tielemans est en fin de contrat jusqu’en juin 2023 avec Leicester et le milieu a refusé de prolonger son contrat. L’international belge souhaite désormais quitter Leicester et rejoindre une grande équipe pour franchir un cap. Les Gunners sont en pole position sur le dossier et les dirigeants d’Arsenal se sont déjà entretenus à plusieurs reprises avec l’entourage du joueur. De plus, les deux parties seraient proches d’un accord, reste à savoir si les Foxes accepteront les 30 millions d’euros offerts par Arsenal.

Arsenal Mercato : Youri Tielemans pour dynamiser le milieu

Les hommes de Mikel Arteta ont craqué en toute fin de saison et ont vu leur rêve de Ligue des Champions s’envoler. C’est le voisin ennemi, Tottenham, qui a raflé la mise lors de la dernière journée. Les Gunners veulent laver cet affront en finissant devant les Spurs et en se qualifiant pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Dans cette optique, les propriétaires du club auraient promis plus de 150 millions d’euros à Mikel Arteta pour recruter. L’entraîneur espagnol a coché plusieurs noms dont Gabriel Jesus, Aaron Hickey et Fabian Ruiz. Les Gunners pourraient faire coup double au milieu de terrain en recrutant l’international espagnol de Naples et Youri Tielemans.