ASSE Mercato : Laurent Batlles reçoit deux renforts de taille

Publié par ALEXIS le 09 juin 2022 à 20:49

ASSE Mercato : Laurent Batlles a reçu deux renforts dans son staff, ce jeudi. Il a été rejoint par deux collaborateurs : Emmanuel Da Costa et Romain Brottes.

ASSE Mercato : Da Costa nommé premier adjoint de Batlles

Nommé officiellement entraîneur principal de l' ASSE, le 3 juin dernier, Laurent Batlles a été rejoint, ce jeudi 9 juin, par deux techniciens. Le premier est Emmanuel Da Costa (43 ans). Il est nommé premier adjoint. Emmanuel Da Costa est un ancien joueur professionnel de Cannes, notamment aux côtés de Patrick Vieira et Lilian Compan. Il a été entraîneur de Quevilly Rouen Métropole en Ligue 2 BKT. Il aura pour mission d'assister Laurent Batlles dans la gestion du groupe professionnel. Le nouveau technicien des Verts a obtenu le Brevet d'Entraineur Professionnel de Football en même temps que Laurent Batlles (en 2018). « Il a gagné la confiance du nouvel entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Sa mission sera désormais de l'épauler dans la conduite du groupe professionnel », selon la précision des Verts.

ASSE Mercato : Romain Brottes rejoint Batlles comme analyste vidéo

Le deuxième renfort, Romain Brottes (30 ans), a débarqué à l'AS Saint-Étienne en qualité d'analyste vidéo. Il a été précédemment membre du staff professionnel de l'ES Troyes AC. C’est d’ailleurs au sein du club aubois qu’il « a noué une relation de confiance avec Laurent Batlles » qui était l'entraîneur principal des Troyens, entre juin 2019 et décembre 2021. « Après la signature d'Emmanuel Da Costa au poste d'entraineur adjoint, le nouvel entraîneur des Verts pourra s'appuyer sur les compétences de Romain Brottes et profiter de la complémentarité que les deux techniciens ont développée leur expérience commune », a indiqué l’ ASSE dans son communiqué. Pour rappel, l' ASSE est relégué en Ligue 2 et a laissé partir Pascal Dupraz et son adjoint Julien Sablé. Ils étaient tout deux en fin de contrat.