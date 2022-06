OL Mercato : Prolongé, un cadre scelle un peu plus son avenir à Lyon

Publié par Ange A. le 10 juin 2022 à 10:05

OL Mercato : Tout juste prolongé, Anthony Lopes s’est projeté sur son avenir avec l’Olympique Lyonnais et a fait une grande annonce.

OL Mercato : Anthony Lopes se livre sur son avenir à Lyon

Ce jeudi était jour de présentation à l’Olympique Lyonnais. Si le retour d’Alexandre Lacazette a cristallisé l’attention, Anthony Lopes était également présent face aux médias. Formé au club, le portier portugais a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec l’ OL. Une belle marque d’attachement envers son club formateur, privé de Coupe d’Europe la saison prochaine. Alors qu’il vient de prolonger son bail, le portier lusitanien s’est projeté sur son avenir. Un futur qu’il ne voit qu’à Lyon. Il souhaite y terminer sa carrière. « Que je sois l’homme d'un seul club, c’est aujourd’hui une forte possibilité. J’ai un contrat jusqu’en 2025. J’aurais encore de très belles années devant moi. Pourquoi pas ? Allons-y », a lâché le gardien âgé de 31 ans.

OL Mercato : Un énorme record en ligne de mire pour Lopes

Alors qu’il se voit comme l’homme d’un seul club, Anthony Lopes entend marquer l’histoire de l’Olympique Lyonnais. L’international portugais n’exclut pas de battre le record d’apparitions sous la tunique lyonnais. Le recordman des matchs avec l’ OL reste à ce jour Yves Chauveau, auteur de 490 rencontres entre 1964 et 1975 puis de 1978 à 1982. Le portier portugais lui compte 419 matchs avec les Gones. Avec sa prolongation, il est certain d’aller chercher ce record historique. « Je n’ai jamais caché cette ambition. Avoir trois années de contrat en plus, cela va me permettre d’aller chercher pas mal de légendes du club. C’est un objectif à moyen et long terme », a assuré le dernier rempart lyonnais.