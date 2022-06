OGC Nice Mercato : La tension monte entre Fournier et Galtier au Gym

Publié par Ange A. le 10 juin 2022 à 10:18

OGC Nice Mercato : L’énorme tacle de Julien Fournier sur Galtier

Mauricio Pochettino est sur le départ au PSG. Plusieurs noms circulent pour prendre sa succession au Paris Saint-Germain. Si le nom de Zinédine Zidane est en tête de liste depuis plusieurs mois, celui d’un autre technicien français revient avec insistance ces derniers jours. Cinquième de Ligue 1 pour sa première saison avec l’OGC Nice, Christophe Galtier est annoncé sur les tablettes du PSG pour assurer la succession de Pochettino. Directeur du football de Nice, Julien Fournier ne semble pas contre un départ du technicien marseillais avec qui les rapports ne sont pas au beau fixe. Interrogé par L’Équipe, le responsable niçois a lâché ses vérités à l’ancien entraîneur de Lille dont il ne regrette pas d’avoir approuvé le recrutement l’été dernier.

« Si je me remets dans le contexte de l’année dernière, je reprends la même décision. Mais on ne connaît jamais une personne tant qu’on n’a pas travaillé avec […] Je pense que si Christophe avait donné sa pleine mesure dans les qualités qu’il a, aujourd’hui on serait ravis », a confié Julien Fournier au quotidien sportif.

OGC Nice Mercato : Fournier et Galtier en froid, une aubaine pour le PSG ?

Dans sa sortie médiatique, le directeur du football de l’OGC Nice s’est projeté sur le prochain exercice. Il en attend plus de Christophe Galtier si celui-ci venait à rester en Côte-d’Azur. « On attend de lui, la saison prochaine, qu’il soit plus performant, et notamment sur les aspects offensifs », a prévenu le dirigeant niçois. Lequel en a profité pour adresser un message clair au Paris Saint-Germain. Selon lui, le PSG doit s’activer s’il veut faire du technicien de 55 ans son prochain entraîneur.

« Chaque jour qui passe rend la tâche du Paris Saint-Germain plus difficile, parce que nous, il faut qu’on avance pour la saison prochaine. S’ils le veulent, il ne faut pas qu’ils tardent », a-t-il averti. Pour libérer l’ancien entraîneur du LOSC de ses trois dernières années de contrat, le Gym attendrait une indemnité comprise entre 5 et 10 millions d’euros.