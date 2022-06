PSG Mercato : Nice lâche sa réponse à Campos pour Galtier

Publié par Ange A. le 10 juin 2022 à 05:05

PSG Mercato : Directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier s’est prononcé sur le possible départ de Christophe Galtier à Paris.

PSG Mercato : Campos fixé pour Christophe Galtier

Annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino est encore à l’heure actuelle le coach du Paris Saint-Germain. Comme l’indiquait L’Équipe, la direction du PSG n’a pas encore entamé les manœuvres pour le limogeage de l’Argentin. N’empêche qu’en coulisse, le board francilien s’active pour lui trouver un successeur. Nouveau directeur sportigf de Paris, Luis Campos verrait bien Christophe Galtier sur le banc des Rouge et bleu. Du côté de l’OGC Nice, Julien Fournier ne ferme pas la porte à un départ du technicien marseillais. Le directeur du football du club azuréen espère juste que ce dossier sera clos le plus rapidement possible.

« Si le Paris-Saint-Germain vient, et c’est une décision que je ne peux pas prendre seul bien évidemment, quand vous avez ce type de club-là qui vient chercher l’un de vos joueurs ou votre entraîneur, c’est compliqué de dire "non". Chaque jour qui passe rend la tâche du Paris-Saint-Germain plus difficile, parce que nous, il faut qu’on avance pour la saison prochaine. S’ils le veulent, il ne faut pas qu’ils tardent », a assuré le responsable niçois dans un entretien au quotidien sportif.

Ce que réclame Nice pour lâcher l’affaire

Selon le journal, l’OGC Nice entend également rentrer dans ses frais en cas de départ de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. L’ancien coach de Lille étant encore sous contrat jusqu’en 2024, Nice réclamerait une indemnité comprise entre 5 et 10 millions d’euros pour laisser partir son entraîneur. La même source assure que des contacts ont déjà eu lieu entre les deux parties. « Des échanges ont eu lieu, l’intérêt est réel des deux côtés », note même la publication. Laquelle assure également que le licenciement de Mauricio Pochettino aura un coût. Son limogeage ainsi que celui de son staff coûterait « entre 15 et 20 millions d’euros supplémentaires sauf si les deux parties s’entendent sur une somme moindre ».