PSG Mercato : Accord confirmé entre Zinédine Zidane et le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2022 à 11:18

PSG Mercato : La révolution est en marche au Paris SG. Après Kylian Mbappé, le club parisien serait parvenu à un accord avec Zinédine Zidane.

PSG Mercato : Zinédine Zidane a dit « oui » au Paris SG

Sauf énorme revirement de dernière minute, Zinédine Zidane sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. La grosse bombe lâchée jeudi soir par le journaliste Daniel Riolo sur les antennes de RMC Sport est désormais confirmée du côté de Madrid. Présent sur le plateau de l'émission El Chiringuito, Paco Buyo, chroniqueur du célèbre programme et ancien gardien de but du Real Madrid, bien introduit dans les arcanes du club espagnol et du Qatar, a notamment avoué que le Paris SG était parvenu à arracher un accord global avec l’ancien meneur de jeu de l’Équipe de France en vue de la succession de Mauricio Pochettino. Libre depuis un an et son départ de la Maison-Blanche, Zidane devrait donc reprendre du service sur le banc des Rouge et Bleu. Un cadre du vestiaire parisien serait même déjà dans la confidence.

PSG Mercato : Marco Verratti déjà au courant pour Zidane ?

À en croire le journaliste José Alvarez, Zinédine Zidane aurait été aperçu à Ibiza en compagnie de Marco Verratti. Le futur coach parisien se serait entretenu avec l’un des cadres du Paris SG durant une bonne heure. Zizou en aurait profité pour annoncer son arrivée et poser les futures bases de sa collaboration avec le milieu de terrain italien. Après avoir réussi à convaincre Kylian Mbappé de renoncer au Real Madrid pour poursuivre l’aventure en Ligue 1, le Qatar serait sur le point d’annoncer officiellement la signature de Zinédine Zidane en qualité d’entraîneur du Paris Saint-Germain. La bonne nouvelle pourrait même intervenir dans les prochaines heures après l’officialisation de la nomination de Luis Campos.