Bordeaux Mercato : Une pépite du FCGB répond à l'intérêt de Marseille

Bordeaux Mercato : Convoitée par l'OM en Ligue 1 et aussi à l’étranger, la pépite des Girondins, Sékou Mara, a annoncé la couleur sur son avenir.

Relégué en Ligue 2 avec Bordeaux à l’issue de la saison dernière, Sékou Mara (19 ans) se prépare à jouer en division inférieure avec son club formateur. À priori, il n’est pas concerné par la vague de départs chez les Girondins. Le jeune attaquant est l’un des piliers du projet sportif du FCGB. Il fait partie des joueurs talentueux et prometteurs sur qui David Guion compte s’appuyer en Ligue 2, afin de tenter de revenir rapidement dans l’élite. Malgré les bruits du mercato estival le concernant, Sékou Mara reste concentré sur sa participation au tournoi U20 de Toulon.

Actuel meilleur buteur du tournoi avec 5 buts et une place en finale, il a conforté les clubs qui le courtisent dans leur démarche. En effet, la pépite bordelaise est dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille, du FC Nantes et du LOSC. Ces trois équipes de Ligue 1 souhaitent profiter de la relégation du club au scapulaire pour lui enlever son jeune prodige.

Bordeaux Mercato : Sékou Mara, « je suis sous contrat avec Bordeaux pour le moment »

Interrogé sur son futur après la demi-finale du tournoi de Toulon, Sékou Mara a répondu, avec diplomatie, à l’intérêt de l’OM, du FCN et de LOSC. « Je suis sous contrat avec Bordeaux (jusqu'en 2025, ndlr) pour le moment », a-t-il rappelé, avant de déclarer : « Après, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je vais continuer à bosser, tout donner sur le terrain et on verra ce que l’avenir me donne. » Il faut dire que Bordeaux voit certes son décisif avant-centre comme socle de son nouveau projet en Ligue 2, mais il est possible que le président Gérard Lopez décide de le transférer rapidement. Cela, en cas d’offre intéressante pour Bordeaux et Sékou Mara.