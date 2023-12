Bordeaux n’est pas qu’en difficulté sportive en Ligue 2, le club traverse également une crise financière. Gérard Lopez a sorti un communiqué dans ce sens, avant la réception de l’ASSE, samedi (15h).

Bordeaux doublement en crise avant d'affronter l'ASSE

Passé à deux doigts de la montée en Ligue 1 la saison dernière, Bordeaux fait une saison catastrophique cette année. Le club est 17e avec 18 points et relégable en National après 17 journées de championnat. Gérard Lopez a remercié David Guion et a engagé Albert Riera à la mi-octobre, mais les Girondins sont en chute libre depuis l’arrivée du technicien espagnol. Bordeaux est sur une série de 2 défaites avant d’accueillir Saint-Etienne, qui elle a perdu ses cinq derniers matchs avec Laurent Batlles, et sera en Gironde avec un nouvel entraineur, Olivier Dall’Oglio.

Mais à un jour de la rencontre entre deux clubs historiques du championnat de France, le FCGB est dans une situation financière critique. Le président Gérard Lopez doit trouver rapidement de l’argent pour éviter une sanction de la DNCG, qui lui a accordé un sursis après l’audition de jeudi.

Bordeaux : Gérard Lopez cherche un actionnaire minoritaire

Dans un communiqué, le dirigeant du club au scapulaire fait savoir qu’il cherche un actionnaire minoritaire pour renflouer les caisses du club. Il évoque « un projet stratégique nouveau consistant en l’ouverture de son capital à une participation minoritaire ». En attend de boucler les négociations avec le potentiel nouvel actionnaire, Bordeaux reste sous la menace d’une rétrogradation administrative.

Le budget révisé à l’issue de la première partie de cette saison 2023-2024, qui a été proposé par Gérard Lopez devant la Commission de contrôle des clubs professionnels, ne tiendra pas longtemps, sans un nouvel investisseur. C’est dans cette atmosphère lourde et d’incertitude que les Girondins vont affronter les Stéphanois, samedi, au Matmut Atlantique.