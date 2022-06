ASSE Mercato : Une grande nouvelle tombe pour l’AS Saint-Étienne !

Publié par ALEXIS le 11 juin 2022 à 10:40

ASSE Mercato : Quelques heures après l’ouverture officielle du marché des transferts, l’AS Saint-Étienne a reçu un gros coup de pouce d’un agent de joueurs.

ASSE Mercato : Batlles reçoit un gros coup de pouce

L’ ASSE est reléguée en Ligue 2, mais le club reste toujours attractif. C’est le point de vue d’un agent de joueurs qui se dit prêt à aider les Verts, lors du mercato estival ouvert officiellement vendredi, si les footballeurs de son écurie intéressent le nouvel entraineur. « Si l’AS Saint-Étienne m'appelle pour un de mes joueurs, je place le club stéphanois en Ligue 2, au même niveau qu'un club de Ligue 1 entre la 20e et la 8e place », a soutenu Stéphane Canard dans le quotidien Le Progrès. « Quand on est joueur aujourd'hui, si on écoute l'environnement qui en parle, on se rend compte que c'est un club mythique. […] Une remontée en Ligue 1 avec l' ASSE, ça intéresse », a justifié l’agent de joueurs, ensuite.

L’AS Saint-Étienne renforce son staff technique en priorité !

Relégué en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne ne peut plus compter sur 14 joueurs de son effectif de la saison dernière. Ils sont tous en fin de contrat et ont été laissés libres. Seul, Romain Hamouma pourrait être prolongé d’ une saison, à en croire la rumeur sur le mercato du club ligérien. En attendant l’arrivée de nouveaux joueurs, Loïc Perrin a démarré son recrutement par le staff technique. Après la nomination de Laurent Batlles à la place de Pascal Dupraz, le coordinateur sportif a renforcé l’équipe du nouvel entraineur. Emmanuel Da Costa a été nommé premier coach adjoint, Romain Brottes, lui, a débarqué en qualité d'analyste vidéo et Jean-François Bédénik a été promu entraineur des gardiens de but de l’équipe professionnelle.

Pour l'instant, la seule signature de joueur à l' ASSE est celle de Ayman Aiki (attaquant de 16 ans), à qui son club formateur a offert un premier contrat professionnel, jusqu'à fin juin 2025.