AC Ajaccio Mercato : Un milieu du SCO officialise son retour à l'ACA

AC Ajaccio Mercato : En fin de contrat à Angers SCO, un milieu expérimenté fait son grand retour à l'ACA. Le club corse l'a officialisé ce lundi.

AC Ajaccio Mercato : Thomas Mangani fait son retour

Promu en Ligue 1, l'AC Ajaccio vient de réaliser un très joli coup sur le marché des transferts. Alors que des changements sont intervenus au sein de la direction du club corse, le président Christian Leca ayant démissionné, et qu'un cadre de l'effectif est parti (Gédéon Kalulu), l'ACA s'est offert Thomas Mangani. L'ancien milieu de terrain du SCO était en fin de contrat depuis son départ de l'Anjou. Il a signé pour une saison, jusqu'en juin 2023.

Thomas Mangani connaît bien l'AC Ajaccio pour y avoir joué... il y a quinze ans ! L'expérimenté milieu (35 ans) retrouve le club promu, qui réalise une belle opération financière. Le club corse a publié un communiqué sur son compte Twitter pour officialiser la venue de Mangani. « C’est un joueur d’expérience et nous avons besoin de gars qui connaissent le niveau de la Ligue 1 et toute son exigence. Thomas connaît le club pour y avoir évolué, il avait la volonté de porter nos couleurs. Nous apprécions les joueurs qui sont déterminés à jouer pour l’ACA », a déclaré avec fierté Johan Cavalli, ancien joueur de l'ACA, désormais coordinateur sportif et directeur de la cellule de recrutement.

AJ Ajaccio Mercato : Thomas Mangani lance le mercato corse

De son côté, Thomas Mangani a exprimé sa joie de rejoindre l'AC Ajaccio. « Je suis heureux de retrouver l’ACA 15 ans après, c’est un plaisir ! Je remercie les dirigeants pour la confiance qu’ils me témoignent. J’espère apporter un maximum à l’équipe, au club, à mes coéquipiers car j’arrive avec une grande motivation. Je veux être à la hauteur de la confiance que l’on me donne », a t-il affirmé sur le site du club.

Avec l'arrivée de Mangani, l'ACA a lancé son mercato estival. Après le départ de son défenseur Gédéon Kalulu, le club corse a enfin officialisé une arrivée, et pas des moindres : avec 322 matches de Ligue 1 à son actif, Thomas Mangani va apporter beaucoup d'expérience au sein du promu ajaccien, dont le souhait est évidemment de se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. Après sept saisons passées à Angers, Thomas Mangani tentera d'aider l'ACA à accomplir sa mission, ce qui pourrait constituer son dernier défi.