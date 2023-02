OGC Nice : Importante mise en garde de Digard avant Ajaccio

Publié par ALEXIS le 09 février 2023 à 01:29

Avant d’affronter l’AC Ajaccio, vendredi, l’entraineur de l’ OGC Nice, Didier Digard, a mis son équipe en garde contre le club corse.

L’ OGC Nice est dans une dynamique positive en Ligue 1 depuis que Didier Digard est le nouvel entraineur du club. Son équipe n’a pas encore perdu le moindre match en championnat. Plus précisément, le Gym a enregistré un match nul et 4 victoires depuis le limogeage de Lucien Favre, dont une lourde défaite (6-1) infligée au Montpellier HSC à l'Allianz Riviera. Ayant pris 13 points sur 15 possible, Didier Digard et son équipe sont donc au mieux de leur forme avant d’affronter l’AC Ajaccio à Nice.

Mais le successeur Lucien Favre à l' OGC Nice ne veut pas que son équipe se détourne de leur objectif. Lors de son passage en conférence de presse, il a prévu ses joueurs du piège à éviter face au club corse, vendredi (21h), en ouverture la 23e journée de Ligue 1.

OGC Nice : Digard, « nous sommes favoris, mais ça ne veut rien dire »

Didier Digard reconnait que son équipe est favorite, mais il ne veut pas qu’elle regarde les Ajacciens de haut. « Qu'est-ce qu'on craint dans cette équipe d’Ajaccio ? L'envie de se sortir de cette situation », a-t-il prévenu. « On a vu que l'état d'esprit était primordial. Je me doute qu'ils n'ont pas rendu les armes […]. On est favoris ? C'est toujours celui qui est devant l'autre au classement qui l'est, mais ça ne veut rien dire ''favori''. On l'a prouvé ces dernières semaines » a-t-il averti.

Pour rappel, l’ OGC Nice et son nouvel entraineur se sont offert le RC Lens à Bollaert (1-0) et l’OM au Vélodrome (3-1), lors de leurs deux derniers matchs. Alors que le Racing Club et Marseille sont sur le podium, soit respectivement aux 3e et 2e places, avec 46 points chacun. Grâce à leurs succès avec Didier Digard, les Aiglons sont remontés au classement, mais encore loin du podium. Ils sont 8es avec 34 points, avant leur confrontation avec l’AC Ajaccio, qui est 18e et relégable en Ligue 2.