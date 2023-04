Publié par Enzo Vidy le 14 avril 2023 à 16:27

Déjà privé de plusieurs joueurs le week-end dernier, le RC Strasbourg pourrait faire face à plusieurs absences contre Ajaccio.

Si les premiers résultats de Frédéric Antonetti étaient satisfaisants, le RC Strasbourg retombe peu à peu dans ses travers. D'abord battu à Monaco le 2 avril dernier (4-3), le RCSA s'est de nouveau incliné vendredi dernier à Lens, et se retrouve à nouveau relégable, avec deux points de retard sur la 16e place, synonyme de maintien en fin de saison.

À 8 journées de la fin, la situation devient préoccupante, d'autant plus que le calendrier ne joue pas vraiment en faveur du RC Strasbourg. Au cours des prochaines semaines, l'OL, l'OGC Nice et le PSG viendront succesivement à la Meinau, des confrontations loin d'être idéales pour prendre un maximum de points. Et comme si cela ne suffisait pas, le RCSA fait face à plusieurs blessures au sein de son effectif. À l'occasion de la réception de l'AC Ajaccio, dimanche, Frédéric Antonetti a confirmé trois absences.

RC Strasbourg : Liénard et Nyamsi absents, Diallo suspendu face à Ajaccio

Les nouvelles ne sont pas très bonnes en ce qui concerne l'infirmerie du RC Strasbourg. Jeudi, Gerzino Nyamsi n'a pas participé à la séance collective après s'être tordu la cheville lors de la séance effectuée la veille. Ce vendredi, en conférence de presse, Frédéric Antonetti a annoncé l'absence de son défenseur face à Ajaccio.

Même son de cloche pour Dimitri Liénard. Le milieu du RC Strasbourg, qui avait repris individuellement l'entraînement en fin de semaine, n'est pas encore opérationnel pour reprendre la compétition. En plus de ces deux forfaits, le RCSA ne pourra pas compter sur Habib Diallo, suspendu après son carton rouge reçu à Lens (2-1) vendredi dernier. Trois absences préjudiciables pour les Strasbourgeois, qui n'auront pas d'autres choix que de s'imposer face à Ajaccio.