FC Lorient Mercato : Officiel, le FCL tient sa première recrue

Publié par ALEXIS le 04 juin 2022 à 00:29

FC Lorient Mercato : Maintenu en Ligue 1, le FCL tient sa première recrue estivale. Elle est en provenance de l’AC Ajaccio, promu dans l’élite.

FC Lorient Mercato : Gédéon Kalulu signe pour 4 ans au FCL

Le FC Lorient a signé officiellement avec son premier renfort, avant même l’ouverture officielle du mercato d’été. Le club Morbihan a offert un contrat de 4 saisons à Gédéon Kalulu. En fin de contrat à l’AC Ajaccio, ce dernier a signé librement avec les Merlus. « Le FCL est ravi de vous annoncer l’arrivée de Gédéon Kalulu, le latéral droit de l’AC Ajaccio, pour les quatre prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2026 », indique le communiqué des Lorientais.

L’arrière latéral droit sort d’une saison pleine et réussie avec l’AC Ajaccio. Il a pris part à 32 des 38 matchs du championnat et a été titulaire 27 fois. Gédéon Kalulu a donc contribué à la montée du club corse en L1. Les Ajacciens ont fini à la deuxième place de la Ligue 2, derrière le Toulouse FC la saison dernière. Ils sont ainsi promus directement en Ligue 1. Cependant, ils refont leur retour dans l’élite sans l’international congolais (2 sélections).

Le défenseur heureux de pouvoir découvrir la L1 avec les Merlus

Ce dernier justifie son choix. « C’est avec un grand plaisir que je m’engage avec le FC Lorient, un club qui poursuit son implantation en Ligue 1. Cette arrivée est une suite logique dans ma carrière, une nouvelle étape importante puisque je vais faire premier pas au plus haut niveau national », a-t-il expliqué. « J’ai hâte de débuter cette saison avec mes nouveaux coéquipiers et découvrir l’ambiance du stade du Moustoir. […] J’espère être à la hauteur des attentes que le club et ses dirigeants ont placées en moi. Le challenge est excitant, à moi de le relever », a confié la recrue du FC Lorient.

Christophe Le Roux, Directeur sportif des Merlus, s’est lui félicité de la signature du jouer de 24 ans. « Gédéon Kalulu était surveillé par de nombreuses formations françaises et étrangères. Il a décidé de rejoindre notre effectif, car il croit en ses qualités et à l’environnement du club, propice pour sa progression. Nous sommes ravis de le voir porter nos couleurs aujourd’hui et motivés à l’idée de franchir des paliers avec le FCL », a-t-il déclaré.