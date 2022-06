LOSC Mercato : Un jeune attaquant officialise son arrivée à Lille

Publié par Timothée Jean le 13 juin 2022 à 17:01

LOSC Mercato : La direction du club lillois vient de boucler l’arrivée d’un jeune attaquant. Issam Rezig a officialisé son transfert à Lille.

Après une saison décevante en championnat, le LOSC s’apprête à affronter un mercato estival très mouvementé dans le sens des départs. Plusieurs joueurs ont déjà quitté le navire lillois. Mais avant d’acter de nouveaux départs, Lille va accueillir un nouveau renfort en attaque. Il s’agit d' Issam Rezig, véritable révélation du côté de Wasquehal.

Âgé de 22 ans, l’ailier gauche a réalisé une belle saison en National, comptabilisant 13 buts inscrits, toutes compétitions confondues. Ses performances remarquables ont permis à son écurie d’être sacrée champion et de valider sa montée en National 2. De quoi attiser la convoitise de plusieurs clubs professionnels, dont le LOSC. Et après plusieurs semaines de négociations, le club nordiste est parvenu à boucler son transfert. Dans une interview accordée à La Voix Du Nord,Issam Rezig a pris les devants en officialisant son transfert à Lille. « J’ai pris la décision, avec mon agent, de rejoindre le LOSC. C’est mon club de coeur, donc il m’a dit “fonce” », a-t-il confié.

LOSC Mercato : Issam Rezig évoluera avec la réserve

Issam Rezig a ainsi vendu la mèche pour son transfert au LOSC. Le jeune attaquant tricolore va évoluer avec la réserve avant de prétendre à une place en équipe première sous les ordres de Jocelyn Gourvennec. Il a hâte de débuter sous ses nouvelles couleurs, déterminé à poursuivre sa progression chez les Dogues. « C’est le bon endroit pour progresser. L’objectif, c'est d’intégrer le groupe pro, mais je garde la tête froide. Je sais que ça va être difficile et qu’il va falloir prouver en réserve. Je suis un travailleur, je suis ambitieux et je sais que ça va le faire si Dieu le veut », a-t-il ajouté. Son objectif sera ainsi de tout donner afin de gravir les échelons à Lille, le plus rapidement possible.