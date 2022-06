LOSC Mercato : 10M€, l'AS Rome boucle un transfert à Lille

Publié par ALEXIS le 13 juin 2022 à 14:29

LOSC Mercato : Non qualifié pour une coupe d’Europe, Lille pourrait perdre des joueurs clés cet été, dont Zeki Celik. Il est proche de l’AS Rome.

LOSC Mercato : Botman, Sanches et David sur le départ

Champion de France en 2021 devant le PSG, le LOSC est passé à côté de sa saison dernière. L’équipe conduite par Jocelyn Gourvennec, après le départ de Christophe Galtier à l’OGC Nice, a fini à la 10e place de Ligue 1. Par conséquent, elle ne jouera pas la coupe d’Europe la saison prochaine. De ce fait, le club nordiste pourrait perdre plusieurs joueurs clés, après les départs de Burak Yilmaz et Xeka. En fin de contrat le 30 juin, le buteur de Lille lors de la saison du titre (2020-2021) et le milieu de terrain portugais ont quitté Lille librement, leur contrat n’ayant pas été renouvelé.

D’autres joueurs très convoités lors de ce mercato estival pourraient eux faire l’objet de transfert. C’est en priorité Sven Botman. Il est tiraillé entre l’AC Milan et Newcastle United. Mais aussi Renato Sanches visé par Tottenham, Arsenal ou encore les Rossoneri. Meilleur buteur du LOSC, la saison dernière avec 15 buts en 38 matches disputés, Jonathan David est également courtisé, notamment par Arsenal.

LOSC Mercato : L'AS Rome d'accord avec Lille pour Celik ?

En plus de ces trois joueurs, Zeki Celik intéresse l’AS Rome. Le club dirigé par José Mourinho négocie d’ailleurs le transfert du défenseur turc avec la direction lilloise. Il Messaggero révèle que La Louve s’est finalement alignée sur les exigences du LOSC, en mettant 10 M€ sur la table pour recruter l’arrière droit de 25 ans. L’offre précédente de la Roma, refusée par les Lillois, était estimée à 6 M€. Recruté à Istanbulspor en juillet 2018 à 2,5 M€, Zeki Celik n’a plus qu’un an de contrat avec les Dogues et sa valeur marchande se porte à 18 M€. Le président Olivier Létang est contraint de transférer l'international turc (31 sélections) cet été, afin d'éviter de le voir partir librement du LOSC en juin 2023.