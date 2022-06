PSG Mercato : Mauricio Pochettino a trouvé son prochain club !

Publié par JEAN-LUC D le 13 juin 2022 à 20:20

PSG Mercato : Sur le départ au Paris SG, Mauricio Pochettino souhaite revenir en Premier League et une place se dégagerait déjà pour son avenir.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino bientôt à Leicester City ?

Déjà informé de son futur départ du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino est déjà à la recherche d’une nouvelle destination pour rebondir la saison prochaine. Et un point de chute semble déjà se dessiner pour le coach argentin. En effet, selon les informations relayées ce lundi par le tabloïd britannique The Telegraph, l’ancien manager de Tottenham souhaiterait reprendre du service en Premier League et cela pourrait se faire dès la saison prochaine.

Le média anglais explique notamment que la piste la plus probable du côté de l’Angleterre serait Leicester City. Après la saison décevante des Foxes, Brendan Rodgers fait de moins en moins l’unanimité et la huitième place au dernier classement de Premier League pourrait lui coûter sa place. Pour l’heure, aucun contact concret n’a encore été noué entre Pochettino et le board du club de Leicester, mais les choses pourraient évoluer assez rapidement dans les jours ou semaines à venir.

PSG Mercato : Limogeage imminent pour Mauricio Pochettino

Entre Mauricio Pochettino et le Paris Saint-Germain, les retrouvailles n’auront duré que dix-huit mois. Nommé en janvier 2021, l’ancien capitaine des Rouge et Bleu ne sera pas parvenu à imposer ses idées malgré un effectif des plus enviés. Alors que le départ du successeur de Thomas Tuchel était attendu il y a plusieurs semaines, Pochettino devrait finalement être remercié par le club de la capitale dans les prochains jours.

À en croire les renseignements de RMC Sport, « le Paris SG annoncera officiellement le départ de Mauricio Pochettino dans les prochains jours, lorsque les derniers détails seront réglés entre le club de la capitale et le futur entraîneur. » Aux dernières nouvelles, l’officialisation de son départ pourrait bien intervenir cette semaine, selon Sky Sports. L'Argentin de 50 ans et le PSG auraient trouvé un accord concernant les modalités de leur séparation,