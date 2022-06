Stade Rennais Mercato : Après Aguerd, un autre gros deal au SRFC ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 juin 2022 à 06:10

Stade Rennais Mercato : Après avoir cédé récemment Nayef Aguerd à West Ham pour 30 millions d’euros, le SRFC pourrait réaliser un autre gros deal cet été.

Stade Rennais Mercato : Après Aguerd, Truffert plaît en Premier League

Deux ans seulement en pro puis s’en va ? Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, Adrien Truffert ne devrait pas s’éterniser au Stade Rennais. Après le défenseur central marocain Nayef Aguerd (26 ans), le latéral gauche de 20 ans pourrait être la seconde grosse vente du SRFC sur ce mercato estival.

D’autant que le natif de Liège a déjà très clairement annoncé qu’il n’excluait pas un départ cet été si l’alternance avec le Norvégien Birger Meling devait se poursuivre la saison prochaine. Des propos entendus loin des frontières de la Ligue 1 puisqu’un club de Premier League serait intéressé par le profil d’Adrien Truffert. En effet, selon le Liverpool Echo, Everton serait prêt à recruter le défenseur du SRFC cet été. Et le club breton pourrait bien se frotter les mains.

Stade Rennais Mercato : Un autre gros chèque à venir pour le SRFC ?

Courtisé par plusieurs clubs européens, Adrien Truffert a répondu dans l’After RMC, le mardi 31 mai dernier, en précisant notamment : « forcément, c’est flatteur d’avoir des clubs qui s’intéressent à toi. Honnêtement la question aujourd’hui ne se pose pas forcément. Je suis en contrat jusqu’en 2025 avec le Stade rennais. Cette question, je n’ai pas à me la poser (…) Je n’ai pas encore réfléchi à ça, la question je me la poserai avec mes parents et mes agents. »

Mais L’Équipe confirme que le coéquipier de Nayef Aguerd pourrait lui aussi rejoindre le championnat anglais la saison prochaine. Séduit par le profil et les performances de l’international espoir français, Everton serait prêt à formuler une offre. Le coach des Toffees, Frank Lampard, qui nourrit de grandes ambitions pour la saison prochaine, notamment avec un jeu en profondeur, verrait d’un bon œil le renfort de Truffert.

Estimé à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le latéral du SRFC pourrait être cédé pour le double de ce montant. Le Stade Rennais pourrait donc recevoir un second chèque important cet été.

Affaire à suivre…