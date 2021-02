Stade Rennais Mercato : Adrien Truffert fait déjà rêver

Publié le 10 février 2021 à 19:00

Défenseur du Stade Rennais, Adrien Truffert est l’une des révélations de la Ligue 1. Grâce à ses performances, sa cote a grimpé depuis ses premières apparitions en championnat cette saison.

Adrien Truffert, une opportunité pour le Stade Rennais

Adrien Truffert a été lancé en Ligue 1 avec le Stade Rennais, son club formateur. L'entraîneur Julien Stéphan va l'intégrer dans son groupe grâce à ses performances avec la réserve rennaise. Mais en quelques matchs joués en championnat, il a tapé dans l'oeil du sélectionneur de l’équipe de France espoirs. Ainsi, il a enchainé deux matchs avec l'équipe de Sylvain Ripoll. La cote du jeune défenseur, sur le marché des transferts, a du coup grimpé. Selon le site spécialisé Transfermarkt, les lignes du prodige rennais ont connu une progression de près de 800 % d’octobre 2020 à janvier 2021, avec une valeur marchande estimée à 8 millions d’euros. Le latéral gauche du Stade Rennais devient ainsi l’un des joueurs de Ligue 1 les plus performants de la saison 2020-2021. Une performance qui représentera une belle aubaine pour le club de Rennes lors du prochain mercato. Rappelons que le contrat d’Adrien Truffert court jusqu’en 2023. C’est donc l’occasion pour le Stade Rennais de profiter du talent de l’arrière gauche de 19 ans.

Stade Rennais : Adrien Truffert au mieux de sa forme

Le très prometteur latéral gauche du Stade rennais s’était fait remarqué lors de son premier match professionnel contre l'AS Monaco à la 4e journée de Ligue 1 Uber Eats. Il avait inscrit un magnifique but à la 92e minute offrant la victoire à Rennes. Il venait ainsi de gagner la confiance des siens. Il faut rappeler qu'Adrien Truffert, en plus d’avoir inscrit son tout premier but, avait été également auteur d’une passe décisive. Au total, le défenseur compte un but, 4 passes décisives, en 16 matchs joués sur 24 journées. Grâce à sa polyvalence, Adrien Truffert apporte tant défensivement qu'offensivement au SRFC. Une qualité qui profite énormément à son club et qui donne des options à Julien Stéphan.

Notons que le Stade Rennais occupe la 5e place de Ligue 1 avec 38 points. Les Rennais affronteront Angers SCO, jeudi, dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France. Ils recevront ensuite l’AS Saint Étienne, dimanche, pour le compte de la 25e journée de championnat.













Par Hervé