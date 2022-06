Man United Mercato : Erik ten Hag impose deux recrues !

Publié par Thomas G. le 14 juin 2022 à 13:04

Man United Mercato : Officiellement intronisé comme manager de Manchester United, Erik ten Hag souhaiterait l'arrivée de deux recrues le plus vite possible.

Man United Mercato : Erik ten Hag impose ses conditions

Depuis quelques semaines, Erik ten Hag est le nouvel entraîneur de Manchester United et le technicien néerlandais est arrivé avec ses convictions. Conscient du grand chantier qui l’attend, l’entraîneur de 52 ans souhaite une refonte totale de l’effectif mancunien. Ainsi, de nombreux joueurs ont annoncé leurs départs, notamment Juan Mata, Nemanja Matic ou encore Paul Pogba. Erik ten Hag souhaite renforcer son effectif pour concurrencer les cadors de Premier League l’an prochain. Le manager hollandais a transmis deux noms à la direction de Manchester United qui négocie en ce sens actuellement.

Selon l’insider turc Ekrem Konur, Erik ten hag n’est pas satisfait de la tournure des événements. L’ancien entraîneur de l’Ajax souhaiterait que Frenkie de Jong et Antony arrivent le plus vite possible à Man United. Les deux joueurs sont les cibles prioritaires d’Erik ten Hag qui a demandé à ses nouveaux dirigeants de faire le maximum pour faire signer ses deux anciens protégés. Man United se heurte néanmoins à la réticence de Frenkie de Jong et à la concurrence dans le dossier Antony.

Man United Mercato : Erik ten Hag pourrait prendre les choses en main

L’entraîneur originaire des Pays-Bas aurait commencé à préparer des plans de jeu dans lesquels se trouvent Antony et Frenkie de Jong. Erik ten Hag compte beaucoup sur l’arrivée de ses deux anciens poulains et le technicien pourrait décider de faire bouger les choses. En effet, le manager de Manchester United discute régulièrement avec Frenkie de Jong pour lui faire changer d’avis concernant une éventuelle arrivée chez les Red Devils.

Quant à Antony, Erik ten Hag tente de rassurer l’international brésilien concernant son temps de jeu à Man United. En parallèle des dossiers Frenkie de Jong et Antony, le nouvel homme fort de Man United aimerait également attirer le défenseur Jurriën Timber.