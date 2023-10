Dylan, 20 ans, originaire de Nîmes. Né en face des Costières, j'ai été rapidement bercé dans le monde du sport et notamment le football. Formé à l’...

Si Bruno Guimaraes semble intouchable avec Newcastle, une clause secrète de son contrat profiterait au FC Barcelone. De quoi semer le doute sur son avenir.

Mercato : Newcastle ouvre la porte au FC Barcelone pour Bruno Guimaraes

Depuis le rachat par un consortium saoudien en 2021, Newcastle rayonne sur tous les plans. Dotés d'une nouvelle enveloppe financière monstrueuse, qui fait du club le plus riche du monde, les Magpies sont parvenus à faire fructifier leur nouveau statut sur la scène nationale et européenne. Loin d'être ridicules en Ligue des Champions, avec une victoire 4-1 contre le PSG, les hommes d'Eddie Howe sont également huitièmes de Premier League après 8 journées. À 3 unités du top 5 européen.

Acheté 50 millions d'euros à l'OL en janvier 2022, Bruno Guimaraes est aujourd'hui au coeur du projet de Newcastle. Le club anglais veut devenir un géant européen dans les prochaines années, et lui donne les clés de l'entrejeu depuis son arrivée. Pour le moment, l'entente est parfaite. Après une première saison prometteuse, l'international brésilien a été un titulaire indiscutable en 2023 (32 matchs de Premier League joués, pour 4 buts et 5 passes décisives). Pourtant, le FC Barcelone pourrait le récupérer dans un futur proche. Newcastle aurait fixé un prix spécial pour le club catalan, encore en difficulté financière. Bruno Guimaraes serait accessible pour 65-70 millions d'euros selon Sport.

Le FC Barcelone doit vendre pour s'offrir Bruno Guimaraes

Si cette clause secrète est pour le moins surprenante, le FC Barcelone va devoir vendre pour s'attacher les services du Brésilien. Après avoir officialisé les départs de Jordi Alba, Ousmane Dembélé et Sergio Busquets cet été, le club catalan pourrait-il vendre d'autres stars ? Le cas Frenkie de Jong suscite toujours les interrogations. Si le milieu de terrain néerlandais a assuré ne jamais avoir eu envie de partir, il pourrait être le premier ciblé.

Tout dépendra de la volonté du Barça à vouloir changer son effectif l'hiver ou l'été prochain. Les dirigeants devraient faire confiance à la nouvelle génération catalane, avec la montée en puissance de Lamine Yamal (16 ans) ou encore Fermin Lopez (20 ans). Gavi et surtout Pedri peuvent faire office de « grands frères », eux qui sont déjà bien intégrés dans le collectif barcelonais malgré leur jeune âge (respectivement 19 et 20 ans). Niveau résultats, le Barça est pour le moment confiant : le club est premier de son groupe en Ligue des Champions, et à 3 points du leader madrilène en Liga.