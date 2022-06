AS Rome Mercato : Officiel, un cadre de Man United retrouve Mourinho

Publié par Dylan le 14 juin 2022 à 17:57

AS Rome Mercato : Poussé vers la sortie à Man United, un joueur bien connu de José Mourinho le rejoint officiellement à la Roma.

AS Rome Mercato : Nemanja Matic, première recrue estivale

L'opération est un vrai succès pour les Giallorossi. En fin de contrat et non désiré à Man United, le milieu central serbe Nemanja Matic (33 ans) a rejoint librement l'AS Rome, ce qui constitue une superbe affaire financière pour le club de la capitale italienne. Joueur très expérimenté en Premier League avec 188 matches disputés du côté de Manchester United et 137 avec Chelsea, Nemanja Matic est une valeur non négligeable au milieu qui pourra encadrer les jeunes joueurs.

L'international serbe (19 sélections, 1 but) rejoint à Rome un certain José Mourinho, qu'il a côtoyé dans presque tous les clubs de Premier League qu'il a entraînés (Manchester United et Chelsea). Un bonheur que le joueur de 33 ans a tenu à partager via le site du club giallorosso : « Je suis heureux et honoré de rejoindre ce club et j'ai hâte de commencer la nouvelle saison avec mes coéquipiers. La Roma est un grand club, avec des fans incroyables et un entraîneur, Jose Mourinho, qui est bien connu de tous - ce qui rend la décision de venir ici très simple. J'espère qu'en travaillant ensemble, nous pourrons réaliser de grandes choses », a déclaré le désormais ex-taulier des Red Devils.

AS Rome Mercato : Un contrat d'un an pour Nemanja Matic

L'AS Rome n'a pas eu d'indemnité de transfert à dépenser, étant donné que Matic était en fin de contrat. L'ancien Red Devil a signé un contrat d'un an, jusqu'en juin 2023. Son arrivée pourrait précipiter le départ de certains joueurs à la Roma, comme celui de Jordan Veretout, très courtisé en Ligue 1 où il s'est fait connaître avec le FC Nantes.

Henrikh Mhkitaryan pourrait lui aussi faire ses adieux à la Louve après 3 saisons passées dans la capitale italienne. L'international arménien a refusé de prolonger son contrat avec les Giallorossi et devrait rejoindre l'Inter Milan, qui le piste depuis quelques semaines. L'arrivée de Matic est un véritable soulagement, compte tenu des nombreux départs possibles dans le milieu de l'AS Rome.

Dans un communiqué publié sur Twitter, le club italien a fait part de sa joie d'accueillir l'expérimenté milieu serbe. « Le club est ravi de confirmer le milieu de terrain serbe comme notre première signature de l’été », peut-on lire en italien dans le tweet. Les Romains pourraient poursuivre leur mercato avec l'arrivée de Zeki Celik (LOSC) ou encore celle de Dries Mertens, en fin de contrat avec Naples.