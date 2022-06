PSG Mercato : Florentino Pérez lâche un énorme indice sur Mbappé !

Publié par Thomas G. le 16 juin 2022 à 11:10

PSG Mercato : Invité dans une célèbre émission espagnole, Florentino Pérez, président du Real Madrid, a évoqué la situation de Kylian Mbappé.

PSG Mercato : Nouvel épisode dans la saga Mbappé

Après des mois de négociations, Kylian Mbappé a finalement choisi de rester trois années supplémentaires au PSG. L’attaquant français a fait faux bond au Real Madrid qu’il souhaitait rejoindre l’été dernier. Un choix très décrié en Espagne et notamment par les supporters Madrilènes qui n’ont pas été tendres avec lui. Certains allaient même jusqu’à fermer la porte du Real Madrid définitivement pour le natif de Bondy.

Invité dans l’émission espagnole, El Chriringuito de Jugones, le président du Real Madrid, s’est exprimé sur l’avenir de Kylian Mbappé. Florentino Pérez a déclaré : « Je n'ai jamais dit que Mbappe au Real Madrid était terminé. Les choses peuvent changer en 3 ans. »

L’intérêt des Merengues est donc toujours présent pour l’attaquant du PSG et les Madrilènes pourraient donc revenir à la charge dans quelques années. Florentino Pérez a également fustigé l’attitude du président de la République, Emmanuel Macron, qui aurait interféré dans les négociations selon lui. En un an, le PSG a réussi a inversé la tendance en sa faveur, le président du Real estime qu’en trois ans, la balle peut à nouveau changer de camp.

PSG Mercato : Pérez règle ses comptes avec Kylian Mbappé

Après avoir évoqué l’avenir de Kylian Mbappé, le président de la Casa Blanca s’est exprimé sur les causes de l’échec du Real Madrid dans ce dossier. Florentino Pérez a notamment évoqué un changement dans le comportement de l’international français. Le dirigeant espagnol a déclaré : « Ce Mbappé n'est pas mon Mbappé. Je pense qu'ils l'ont rendu confus et il est très jeune. Je lui souhaite le meilleur. Mais j'ai cru au rêve. (…) Le Mbappé qui voulait venir au Real Madrid n'était pas ce Mbappé. » Un changement de visage qui a fait les affaires du Paris Saint-Germain qui pourra donc compter sur le génie français 3 saisons de plus.