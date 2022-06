FC Nantes Mercato : Le FCN prépare une signature importante

Publié par ALEXIS le 16 juin 2022 à 11:31

FC Nantes Mercato : Dans l’attente de sa première recrue estivale, le FCN s’active pour consolider le contrat d’un joueur important de Kombouaré.

FC Nantes Mercato : Le FCN songe à la prolongation de Girotto

Waldemar Kita, président du FC Nantes, a promis à Antoine Kombouaré de renforcer son équipe qualifiée pour la Ligue Europa. Il a annoncé 3 à 4 renforts lors de ce mercato estival. Le chantier prioritaire est évidemment celui de l’attaque. Le FCN a perdu deux avants-centres : Randal Kolo Muani (meilleur buteur du club en Ligue 1 la saison dernière) et Kalifa Coulibaly. En fin de contrat, ils sont partis libres. Six jours après l’ouverture officielle du mercato estival, les recruteurs des Canaris ont des pistes, mais aucune signature n’est encore actée.

En interne, les décideurs du FC Nantes s’activent pour renforcer le contrat d’Andrei Girotto, d’après David Phelippeau. Arrivé à la Jonelière en août 2017, il est lié au club jusqu’en juin 2024. Vu l’importance du Brésilien au sein de l’équipe de Kombouaré, la direction des Canaris « insiste » pour accélérer la prolongation de son contrat, selon le journaliste de RMC Sport. En effet, le polyvalent défenseur est le joueur le plus utilisé par le coach des Jaune et Vert la saison dernière (36 matches de Ligue 1 et 5 matches de coupe de France disputés). Il a cumulé 3600 minutes de jeu et a été aussi décisif. Il a marqué 6 buts et délivré une passe décisive.

FC Nantes Mercato : Alban Lafont et Ludovic Blas transférés cet été ?

Rappelons que des cracks du FC Nantes (Nicolas Pallois, Fabio ou encore Quentin Merlin) ont déjà vu leur contrat prolonger. Comme Andrei Girotto, ils font partie des joueurs sur qui Antoine Kombouaré compte pour la campagne européenne. Il y a également le capitaine Alban Lafont et Ludovic Blas. Néanmoins, le gardien de but et le deuxième meilleur buteur des Canaris en Ligue 1 la saison dernière sont très sollicités. Et en cas d'offres intéressantes pour les recruter, Waldemar Kita ne pourrait pas résister.