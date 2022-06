PSG Mercato : Luis Campos passe la seconde pour Galtier

Publié par Ange A. le 17 juin 2022 à 09:05

PSG Mercato : Christophe Galtier serait désormais la priorité du Paris Saint-Germain pour remplacer l'Argentin Mauricio Pochettino.

PSG Mercato : Campos passe à l'offensive pour Galtier

Un an après son départ de Lille et sa signature à Nice, Christophe Galtier pourrait rejoindre un club plus huppé cet été. Si son nom a souvent été associé à l'Olympique Lyonnais, c'est plutôt au Paris Saint-Germain que le technicien de 55 ans pourrait rebondir. Au PSG, il pourrait notamment retrouver Luis Campos, le nouveau conseiller sportif du club, avec qu'il a notamment collaboré à Lille. Les deux hommes ne sont pas étrangers au sacre du LOSC en 2021. Paris souhaitant prendre une nouvelle orientation, Luis Campos estime que l'ancien entraîneur lillois est l'homme de la situation.

D'après L'Équipe, la direction du décuple champion de France est déjà passée à l'action. Le quotidien sportif indique que le PSG a déjà noué un premier contact avec Nice. Directeur du football du Gym, Julien Fournier avait déjà ouvert la porte au club francilien dans ce dossier.

Un accord en vue entre Paris et Nice pour Galtier ?

Le journal indique néanmoins que « peu d'éléments ont filtré sur le fond de ce premier échange mais le club de la capitale a formalisé son intérêt pour le technicien du Gym ». Reste maintenant à savoir si ces négociations aboutiront au départ de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Il lui reste encore deux ans de contrat avec l'OGC Nice. Le club azuréen attend une indemnité pour libérer son entraîneur. Un montant compris entre 5 et 10 millions d'euros avait déjà été évoqué par la même source. En discussions avec Paris, le Gym préparerait aussi en coulisse la succession de Galtier. Le Suisse Lucien Favre pourrait signer son retour en Côte-d’Azur.

Quant à Paris, un accord aurait déjà été trouvé pour le limogeage de Mauricio Pochettino. Lequel serait d'ailleurs imminent. L'annonce de son départ pourrait survenir ce weekend. Le technicien argentin et son staff devraient empocher 15 millions d'euros comme indemnité.