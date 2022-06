RC Lens Mercato : Le Racing Club confirme un départ important

Publié par ALEXIS le 03 juin 2022 à 22:59

RC Lens Mercato : À une semaine de l’ouverture officielle du marché des transferts de l’été, un gros départ est annoncé au Racing Club.

RC Lens Mercato : Alou Diarra quitte le Racing Club

Le RC Lens va devoir renforcer son staff technique pendant l’inter-saison. Et pour cause, Alou Diarra a quitté le staff technique du club nordiste selon les informations de L’Équipe. Il était l’un des deux entraineurs adjoints de Franck Haise, le coach principal, ces deux dernières saisons (2020-2022). Le technicien de 41 ans a décidé de s’orienter vers un nouveau challenge, après son expérience de quatre ans au RCL. Pour rappel, le Franco-Malien avait été précédemment adjoint au sein de l’équipe de la réserve lensoise entre 2018 et 2020.

Joint par le quotidien sportif, Alou Diarra a confirmé l’information et a même fait ses adieux aux Sang et Or. « Je remercie le club pour les quatre années et de m'avoir ouvert les portes dans ce nouveau rôle d'entraineur dans un club historique avec des supporters magnifiques. Je pars avec la sensation du travail bien fait, à la formation et chez les pros. Je souhaite le meilleur au club. Je serai toujours un supporter du RC Lens », a-t-il confié.

L'adjoint de Franck Haise justifie son départ

L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux (2007-2011) a justifié sa décision, ensuite. « Il est venu le temps pour moi de me développer dans un autre projet », a-t-il indiqué. D’après les indiscrétions du journal sportif, il souhaite désormais prendre en charge une équipe de jeune ou d'un niveau intermédiaire (il dispose du DES). Ayant mis un un terme à sa carrière professionnelle à l’issue de la saison écoulée, Yannick Cahuzac (37 ans) pourrait prendre la place d’Alou Diarra au sein du staff de Franck Haise (51 ans), s’il accepte la proposition de la direction du Club nordiste, à en croire la source.